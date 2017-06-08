10 Yaşındaki Çocuklara Orgazm Dersleri!

İtalya’da 5’inci sınıf öğrencilerine, müfredat dışı cinsellik dersi vererek, ‘orgazm nasıl olunur’ konusunu, cinsel ilişkiye giren kadın ve erkek çizimleriyle anlatan öğretmene tepki yağıyor.

Modena kentinde bulunan Sant’Agnese Okulu’nda görevli olan öğretmen, yaşları 10 civarındaki öğrencilerine orgazmı anlattı ve konuyu daha iyi kavramaları için cinsel ilişkiye giren bir çifti çıplak gösteren bazı çizimlerin ve ifadelerin yer aldığı fotokopileri de dağıttı.

“Sevmek” başlıklı fotokopilerde, yeni tanışan bir erkek ile bir kadına ilişkin, “Bir erkek ve kadın, birbirlerinden hoşlandıklarını keşfettiklerinde, birlikte vakit geçirme arzusu duyar; sohbet eder, oyunlar oynar, yürüyüş yapar ve sinemaya gider, çok güçlü duygular hissederler” gibi ifadeler kullanılıyor.

“ORGAZM ANINDAKİ SES, ANNE-BABANIZIN YATAK ODASINDAN GELEN SESLERDİR”

Daha sonra çiftin, öpüşmeye, birbirlerinin vücutlarına dokunmaya başladıkları ve aşk dolu sözler söylemeleri betimlenen fotokopilerde, cinsel ilişki anı da özetle şu ifadelerle anlatılıyor:

Erkeğin cinsel organı sertleşir ve büyür, kadınınki de ıslanmaya başlar. Erkeğin göğüslerini okşaması kadının çok hoşuna gider. Her ikisi için de, erkeğin cinsel organının kadınınkine nüfuz ettiği an çok güzeldir. Bundan sonra ikisi de ileri geri hareketler yapıp, haz duymaya çalışır, fısıldaşır ve mutlulukla gülüşürler. Bir andan sonra kadının cinsel organı gerilir ve erkeğin cinsel organından bir sıvı gelir. Bu, en çok haz duyulan andır; buna orgazm denir.”

Yine öğrencilere dağıtılan sayfalarda orgazm olurken çıkarılan sesler ise, “Büyük ihtimalle bazen anne-babanızın yatak odasından gelen seslerdir” diye niteleniyor ve “Bu anları bazıları ‘aşk yapmak’ diye tanımlıyor, ancak ülkeye göre bu, birçok şekilde adlandırılabiliyor” ifadesine yer veriliyor.

“YAZ İÇİN ÖDEV Mİ, ANLAMADIM”

Aynı zamanda Yol Kazaları Kurbanları ve Aileleri Derneği’nin de Başkanı olan velilerden Franco Piacentini’nin Facebook hesabındaki, “Bugün oğluma verilen fotokopilerin, yaz tatili ödevi olup olmadığını anlayamadım” yönündeki ironik paylaşımıyla ortaya çıkan bu durum, birçok velinin de tepkisine yol açtı.

Piacentini, “Oğlum eve çok meraklı bir şekilde gelip, sınıfta cinsel ilişki dersi gördüklerini ve annesiyle benim de aynı şeyleri yapıp yapmadığımızı sordu. Haliyle hazırlıklı değildim ve nasıl cevaplayacağımı bilemedim. Öğrencilere dağıtılan fotokopilerdeki ifadeler ve çizimler kesinlikle çok aşırı. Bu konunun çocuklara anlatılması değil, böyle bir yöntemle anlatılması beni endişelendirdi” diye konuştu.

“ÇİZİMLER PORNO SEVİYESİNDE”

Okulun müdiresi Maria Tedeschi, tartışmalar üzerine yaptığı açıklamada, bu yönde bir ders verilmesi talebinin, bizzat velilerden geldiğini söyledi.

Ancak birçok ebeveyn, “porno seviyesinde” buldukları bu kadar açık çizimler ve ifadelerle bu konunun anlatılmasının, çocuklarının yaşına uygun olmadığını savundu.

Öğrenci Komitesi Başkanı Alessandro Dotti de okul yönetiminden yana tavır alarak, “Biz okul meclisinde onaylanmış bir projeyi uyguluyoruz. Cinsellik eğitimi, eğitimimizin bir parçasıdır. 8 yaşındaki çocukların artık cep telefonu var, basit bir şekilde bu konuları onlara anlatmalıyız, yoksa internetten öğrenmeleri daha kötü. Fotokopilerdeki ifade ve çizimleri bilmiyorum, ama her eğitimcinin bir öğretme metodu vardır” diye konuştu.

“İTALYA GİTTİKÇE YOBAZLAŞIYOR”

Ulusal basına da yansıyan bu tartışma, sosyal medya kullanıcılarını da ikiye böldü. Bazıları “geleneksel” yollarla çocukların nasıl dünyaya geldiğinin anlatılması gerektiğini savunurken, bir kullanıcı “Artık leylek, böcek, çiçek gibi hikâyelerle çocuklarımıza bunu anlatamayacak mıyız?” diye yazdı.

Okullarda cinsellik eğitimini savunan bir kullanıcı da, “İtalya gittikçe yobazlaşıyor. Utanın” diye tepkileri eleştirirken, bir diğeri de “Aileleri, 10 yaşına gelmiş bir çocuğa halen cinselliği anlatmamış mı? Neyse ki okullar var” diye görüşünü ortaya koydu.

Öğrencilere dağıtılan fotokopilerdeki ifade ve imajların “aşırı” ve “travmatik” olmadığını savunanlar da var.