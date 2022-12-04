Yasak Elma'dan şartelleri en tepeye attıracak geri dönüş iddiası! Ölen karakteri geri döndürecekler!

Ölen karakteri geri döndürecekler! Yasak Elma'dan şartelleri en tepeye attıracak geri dönüş iddiası! Fox TV ekranlarında 5 sezonluk macerasında kadrosunda pek çok değerli ismi ağırlayan Yasak Elma dizisinden birçok isim geldi geçti. Şüphesiz ki bu isimlerin arasında en değerlisi güzeller güzeli oyuncu Nesrin Cavadzade oldu. Şahika karakteri geçen sezon apar topar senaryo gereği bitirilerek diziden çıkarıldı. Şimdi ortaya öyle bir iddia atıldı ki dizinin sıkı takipçileri heyecandan delirecek.

Nesrin Cavadzade tarafından canlandırılan efsane karakter Şahika hakkında ortaya bomba bir iddia atıldı. İddiaların paylaşıldığı kaynağa göre Nesrin Cavadzade olay olacak bir dönüşle Yasak Elma macerasına başlayacak.

5 YILDIR GELEN GİTTİ

Yasak Elma Fox TV ekranlarında 5 sezonluk macerasında kadrosunda çok kıymetli isimleri ağırladı.

EN ÇOK ONUN VEDASI SEYİRCİYİ ÜZMÜŞTÜ

Bu isimler arasında vedası en çok üzen Nesrin Cavadzade oldu. Şahika karakterini canlandıran ismi seyirci çok sevmişti.

VE GERİ DÖNÜYOR

Şahika karakteri geçen sezon apar topar senaryo gereği bitirilerek diziden çıkarıldı. Şimdi ortaya öyle bir iddia atıldı ki dizinin sıkı takipçileri heyecandan çıldıracak.

EFSANE SAVAŞ...

Söylentiler ışığında güzel oyuncu Nesrin Cavadzade diziye geri dönüşüyle herkesi şaşırtacak. Şahika karakteri geri dönecek. Ender-Yıldız ve Şahika savaşı kaldığı yerden devam edecek.

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