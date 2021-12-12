Yasak Elma Yine Bir İmkansıza İmza Attı

Her yeni bölümü ile kendini aşan ve izleyici kitlesini hayretler içerisinde bırakan dizi Yasak Elma, yeni bölümünde inanılmaz sahneleri ekranlara taşıdı. Kendisi ile dalga geçen bir dizi haline gelen Yasak Elma, Berk Oktay, Şevval Sam, Biran Damla Yılmaz, Eda Ece ve Murat Aygen ile birlikte yoluna devam ediyor. Projenin yeni bölümü tam bir kara mizah olarak değerlendirildi ve oyuncuların sergilediği performanslar da dizi hayranlarının beğenisi ile karşılaştı.

Dizinin izleyici kitlesinin çok iyi bildiği bir durum var ki gerçek hayatta yaşanması çok olanaklı olmayan durumlar Yasak Elma’da yaşanıyor ve hikaye çok farklı sahneleri seyirci karşısına çıkarıyor. Proje ilk iki sezonda dram performansı ortaya koymuş ancak daha sonra ise absürt komediye dönüş yapmıştı. İki sezon boyunca dram olarak ekranlarda yer alan dizi son 3 sezondur ise farklı bir türde yayın hayatına devam ederken yapımın oyuncu kadrosuna da önemli değişiklikler yaşanmıştı.

Projenin kendisi ile dalga geçer bir hale geldiği bilinirken dizinin bu durumu abartması ve gerçek hayatta olması neredeyse imkansız olayları sahnelendirmesi farklı bir durum olarak değerlendiriliyor.

Kanal tarafından dizinin 124. yeni bölüm tanıtım videosu da yayınlandı ve 13 Aralık Pazartesi akşamında yayınlanacak olan bölümde yaşanacaklar izleyici kitlesini şaşkınlığa sürükledi. Eda Ece tarafından hayat verilen Yıldız karakterinin boşanma aşamasında olduğu ve ayrılmak istediği Çağatay ile nikah tazelemesi ve Çağatay'ın da kurulan bu plandan hiçbir haberinin olmaması dizi hayranlarını şoka uğrattı. Davetlilerin eve gelmesi üzerine nikah tazeleme oyununun başlaması ve Yıldız’ın böyle bir plan yapması izleyici kitlesine kahkahalara boğacak. Yıldız’ın Çağatay'ın bile haberi olmadan nikah tazeleme planı yapmasının altında ne çıkacak henüz bilinmiyor fakat yaşanacak olan gelişmeler merak içerisinde bekleniyor.