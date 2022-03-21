Yasak Elma Yıldız’ın Başı Handan ile Dertte

Pazartesi akşamlarında Fox TV ekranlarında izleyici karşısına çıkan Yasak Elma dizisinde işler yolunda gidiyor ve dizi yüksek izlenme oranları elde ediyor. Yapımcı, yayıncı ve dizi ekibi projenin elde ettiği gelişmelerden memnuniyet duyarken dizi hayranları da her pazartesi gününü Yasak Elma dizisinin yeni bölümünü izlemek için iple çekiyor. Eğlenceli bir hikayeyi ekranlarda izlemekten oldukça memnun olan dizi hayranları projenin yeni bölümünü merak ve heyecan içerisinde bekliyor.

Bir süredir reyting oranlarında başarıya ulaşan dizi hikâyesinde de önemli gelişmeler barındırıyor ve bu durumda dizi hayranları da diziye karşı duydukları bağı arttırıyor. Diziye katılan son isim olan Şebnem Dönmez Handan karakteri ile seyirci karşısına çıkmış ve uzun bir ara sonrasında dizi setlerine dönüş yapmıştı.

Bugüne kadar ekranlara taşıdığı yeni bölümleri ile seyirci kitlesini kendisine hayran bırakan Yasak Elma dizisi beklenmeyen olaylar ve sıklıkla değişen oyuncu kadrosu ile dizi hayranlarını şaşırtmaya devam ediyor. Son olarak Yıldız ile Doğan birbirlerine bazı şeyler hissetmeye başlamışken onları ayırmaya çalışan bir grubun varlığı ise diziye heyecan katıyor.

Yıldız karakteri ise Handan'ın ekibe dahil olması sebebi ile bir düşman daha kazandı ve senaryoda entrikaların artacağı şeklinde yorumlar yapıldı. Handan ve Ender, Yıldız ile Doğan'ı ayırmaya çalışırken Yıldız’ın yardımına ise hiç beklenmeyen biri koşacak ve dizide ilginç gelişmeler yaşanacak. 135. yeni bölümü ile bu akşam ekranlarda yer alacak dizide Yıldız'ın yardımına koşacak olan ismin kim olduğu öğrenilecek. Peki Handan ile Ender birlik olarak Yıldız ile Doğan ayırmaya çalışırken Yıldız’a yardım eden karakter kim olacak? Absürt komedi örneklerini izleyici kitlesi ile buluşturacak olan Yasak Elma dizisi Pazartesi akşamını renklendirecek ve eğlenceli bir hikayeyi ekranlarda gösterecek.