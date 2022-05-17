Yasak Elma Sezon Finali Arası Uzun Sürebilir

Genç ve başarılı oyuncu Eda Ece, Yasak Elma dizisi ile beraber kariyer hayatında büyük bir sıçrama yaşamış ve dikkatleri üzerine çekmişti. Dizide hayat verdiği Yıldız karakteriyle milyonlarca seyirci kitlesini gönlünde farklı bir yere sahip olan ünlü oyuncu beğenilerek izleniyor. Projede özellikle doğaçlama sahnelerdeki başarısı ile göz dolduran ünlü oyuncu Eda Ece yüksek bir performans sergileyerek dikkat çekiyor. Yasak Elma dizisini hayatının en önemli projesi olarak gören ünlü oyuncu Eda Ece dizi hakkında önemli açıklamalarda bulundu ve dikkatleri üzerine çekti.

Dizinin geçtiğimiz sezonda bitmesi bekleniyordu fakat gelen yoğun istek üzerine proje devam etme kararı almıştı. Bunun yanı sıra 5. sezonda da oldukça iyi sonuçlar alan Yasak Elma dizisi 6. sezonda da çekimlerin yapılacağını açıklamıştı. Ünlü oyuncu Eda Ece de dizide yaşanan bu gelişmeyi tekrarlayan sözleriyle dizinin sevenlerine bilgi verdi ve gelecek sezonda da birlikte olacaklarını ifade etti.

Sevilen oyuncu Eda Ece Disney Plus'ın Türkiye'deki ünlü oyuncuların bir araya getirdiği tanışma toplantısına katılım gösterdi ve dikkatleri üzerine çekti. Oyuncunun kısa süre içerisinde Disney Plus Platformu için çeşitli projelerde yer almaya başlayacağı da öğrenildi. Ünlü isim Yasak Elma konusunda da açıklamalarda bulundu ve yaz arasının dizide 4 ay süreceğini ifade ederek önemli açıklamalarda bulundu.

Eda Ece Haziran ayının 13'ünde sezon finali yapacaklarını anlattı ve Yasak Elma dizisinin devam ettiğini ve kendisinin de sette olduğunu söyledi. Projenin 6. sezonunda çekileceğini açıklayan ünlü oyuncu daha sonra 4 ay kadar tatil yapacaklarını ve kendisinin de yazın Disney Plus’ta olacağını söyledi. Yoğun bir dönem geçireceklerini ifade eden ünlü oyuncu Eda Ece Yasak Elma dizisi hakkında yapmış olduğu açıklamalar ile dikkatleri üzerine çekti.