Yasak Elma ile Arka Sokaklar Arasındaki Dikkat Çekici Benzerlik

Ekranların sevilen dizisi Yasak Elma isimli projenin 5. sezonunun son sahneleri çekiliyor ve yapım 6 sezondur hazırlıklarını sürdürüyor. Projenin 13 Haziran 2022 tarihinde sezon finali yapması beklenirken oyuncu kadrosunun ise 6. sezon çekimleri için eylül ayında tekrardan bir araya geleceği biliniyor. Önümüzdeki sezonda da ekranlarda yer alacak olan Yasak Elma dizisi yeni sezon çalışmaları başlattıklarını duyurmuş ve bu haber ile sevenlerini mutlu etmişti.

Hem kanal hem de Med Yapım, Yasak Elma dizisine büyük önem veriyor ve milyonlarca izleyici ekran başına kilitleniyor. Yasak Elma dizisinin 6. sezon için de titizlikle çalışmalarını yürüttüğü bilinirken projenin 5. sezonunun son bölümünde yaşanacak olan gelişmelerden merak ediliyor. Konu hakkında edinilen bilgilere göre dizinin sezon finalinde yaşanacak olan gelişmeler Arka Sokaklar dizisini hatırlatacak.

Arka Sokaklar birkaç sezondur seyircide merak uyandırmak amacıyla hangi karakterlerin ölüp hangi karakterlerin kalacağını göstermiyor ve hikayeyi dikkat çekici bir noktada bırakıyordu. Bu yüzden projenin yeni sezonunda herhangi bir tahmin yürütmek mümkün olmuyor ve seyirci kitlesi yeni sezonu iple çekiyordu. Son yıllarda ise Arka Sokaklar dizisi bu taktiği bıraktı fakat Yasak Elma ise o yolu izlemeye karar verdi.

Yasak Elma dizisinin Yıldız’ı ünlü oyuncu Eda Ece'nin proje hakkında yapmış olduğu açıklamaya göre dizinin son iki bölümlerini çekecekleri öğrenildi ve sezon finaline doğru gittikleri açıklandı. Zamanlarının sürekli sette çalışarak geçtiğini açıklayan ünlü oyuncu final bölümünde çok ilginç sahnelerin seyirci ile buluşacağını ifade etti. Yapılan bu açıklamalara göre Yasak Elma dizisi senaristlerinin sezon finali bölümünde karakterlerin senaryonun ucunu açık bırakacağı da öğrenildi. Bu durum da Yasak Elma dizisi ile Arka Sokaklar dizisi arasında benzerliği ortaya çıkardı ve seneler önce Arka Sokaklar dizisinin sezon finali bölümleri hatırlandı.