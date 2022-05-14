Yasak Elma Gelecek Sezonda Hangi Oyuncular Kalıyor, Kimler Gidiyor?

Her yeni sezonu ile adından çokça söz ettiren ve televizyon ekranlarına damga vuran Yasak Elma dizisi Fox Tv ekranlarında izleyici karşısına çıkmaya devam ediyor. Söz konusu dizi beşinci sezonu ile de beğeni toplamış ve ilgi ile izlenilmişti. Bunun yanı sıra bir süre önce Yasak Elma dizisinin 6. sezonda da devam edeceği öğrenilmiş ve bu gelişme ilgi ile takip edilmişti. Yasak Elma dizisinin yeni sezonunda oyuncu kadrosunda yer alacak isimler ise merak konusu oldu ve konu hakkında çeşitli araştırmalar gerçekleştirildi. Sizler için haberimizin devamında Yasak Elma dizisinin yeni 6. sezonunda dizide rol alacak oyuncular ile ilgili detaylı bilgileri ve konu hakkında merak edilenleri haberimizin devamında yazdık.

Konu hakkında çok fazla net bilgi yok ancak oyuncuların ropörtajları seyirci kitlesinde fikir oluşturuyor. Bunun yanı sıra dizinin yapım firması da diziye devam edecek ünlü isimler hakkında henüz bir söylemde bulunmadı.

Öncelikle dizinin yeni sezonu hakkında iki kadın başrol Eda Ece ile Şevval Sam’ın diziye devam edip etmeyeceği merak ediliyordu. Ünlü oyuncu Eda Ece’nin Yıldız karakteri ile diziye devam edip etmeyeceği merak ediliyor ve oyuncunun hayranları Eda Ece’yi dizinin yeni sezonunda da görmek istediklerini yazıyordu. Konu hakkında Eda Ece’nin Yasak Elma’nın 6. sezonunda da diziye devam edeceği düşünülüyor.

Yıldız karakterinin yanı sıra usta oyuncu Şevval Sam’ın da diziye devam edeceği tahmin edilen bir diğer konu. Fakat iki ünlü isim dışında diğer oyuncuların ise dizide kalıp kalmayacağı henüz bilinen bir durum değil. Biran Damla Yıldız ise bir röportajında diziye devam edebileceği yönünde ifadeler kullanmış ve bu açıklamaları ile sevenlerini mutlu etmişti. Yılmaz, seyircilerin Kumru ile Yıldız arasındaki tartışmaları sevdiğini açıklamıştı.