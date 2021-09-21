Yasak Elma Düşüşe Geçti! Ayrılıklar Kötü Etkiledi

5. yeni sezonu ile yoluna devam etme kararı alan Yasak Elma isimli televizyon dizisi projesi Pazartesi akşamlarında seyirci karşısına çıkıyor. Şevval Sam ve Eda Ece ikilisinin başrolünde yer aldığı projede Murat Aygen, Berk Oktay ve Biran Damla Yılmaz gibi başarılı oyuncular da bulunmakta. Fakat dizinin 5. sezonu diğer sezonlar gibi geçmedi ve reyting düşüşü dikkat çekti. Bu durum ise seyirci kitlesinin moralini bozarken Yasak Elma'nın eski havasının kalmadığı şeklinde yorumlarda yapıldı.

Nesrin Cavadzade tarafından hayat verilen Şahika isimli sevilen karakterin Yasak Elma dizisinden ayrılışının büyük bir hasar bıraktığı ortada. Reyting oranlarına da yansıyan bu sonuç, dizinin artık eskisi kadar izlenmemesinin sebebi olarak gösteriliyor. Projenin özellikle son iki sezonda büyük bir çıkış yakaladığı biliniyor ve seyirci kitlesi diziyi yakından takip ediyordu. Fakat yaşanan ayrılıklar sonrasında düşüşe geçen Yasak Elma dizisi beşinci yeni sezonu ile ilk sezonlarının gerisinde kaldı.

112. yeni bölümünü izleyici kitlesi karşısına çıkaran dizi, tüm kategorilerde dördüncü koltuğuna oturdu. Önceki sezonlarda birincilikler alabilen yapım, bugünlerde yalnızca Kalp Yarası’nın rakip olmasına rağmen liderlik elde edemedi.

Proje, ortalama reyting sonuçları alırken yaşanan bir gelişme ise reyting oranlarını yükseltebilir. Dizi konusundaki yasak aşkın ortaya çıkması ile beraber hareketlilik yaşanması mümkün görünüyor. Bunun yanı sıra Şevval Sam ile Eda Ece gibi iki başarılı oyuncunun diziyi kurtaracağı tahmin edilmekte. Oyuncu kadrosuna katılım gösteren yeni isimlerin başarısının sınırlı olacağı düşünülüyor.

Ekranlara getirdiği yeni bölümleri ile eski havasını henüz bulamayan Yasak Elma dizisi, reyting oranlarında ortalamanın üzerine çıkmakta zorlanıyor. Rekabete yeni diziler eklenince yaşanacak olan gelişmeler ise merak içerisinde bekleniyor. 113. yeni bölüm 27 Eylül Pazartesi akşamında seyirci kitlesi ile buluşacak.