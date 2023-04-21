Yasak Elma Dizisinin Finali Eda Ece İçin Bir Dönemi Kapatacak

Ünlü oyuncu Eda Ece, Yasak Elma dizisi ile en büyük kazancı elde eden isim oldu. Projede sergilediği güçlü performans ve kazanç başarılı ismin hanesine yazıldı. Dizinin yayın hayata başladığı ilk dönemden beri hayat verdiği Yıldız karakteri ile dizi hayranlarının kalbinde yer edinen Eda Ece büyük bir popülerlik sürecine giriş yaptı. Ünlü isim projenin kendisine ne kadar büyük bir fırsat sunduğunu röportajlarında da ifade etmekten çekinmiyor.

Oyuncu 29 Mayıs Pazartesi günü yayınlanacak olan final bölümü sonrasında farklı projeler ve farklı karakter tekliflerini değerlendirecek. Eda Ece Yıldız isimli karakter ile çok iyi bir şekilde uyum sağlamış ve bir noktadan sonra aslında bu karakteri kendi nüanslarıyla geliştirmişti. 6 sezon boyunca çok yüksek reyting oranları alan dizide başrol olmak kolay bir şey olmasa da başarılı oyuncu bu durumun üstesinden gelmeyi başardı. Zorlukların altından kalkan Eda Ece kariyer hayatında Yasak Elma dizisi ardından tercih edeceği projelerde de milyonlarca seveni tarafından yakın bir şekilde izlenecek.

Oyuncunun tercih edeceği yeni diziler yeni filmler ya da yeni karakterler ünlü ismin oyunculuk yeteneklerini ortaya koyması ve farklı yönlerini göstermesi şart olan bir döneme işaret ediyor. Bu sebeple yeni dönemde oyuncunun tercih edeceği diziler Yasak Elma gibi zaten başarılı olmuş projeler olmayabilir. Seyirci kitlesinin beğenisini kazanan Yıldız karakteri artık Eda Ece'nin hayatında olmayacak.

Pek çok izleyici dizide yer alan Yıldız karakterini ünlü oyuncu Eda Ece ile özdeşleştiriyor ve Eda Ece’yi o karakter gibi düşünüyor. Fakat yeni dönemde ünlü oyuncunun bu karakterin üzerine yapışma halinden kurtulması da şart olan bir durum. Oyuncunun geçiş yapacağı yeni dönemde mümkün olduğu kadar farklı rollerle kamera karşısına geçmesi gerekiyor.