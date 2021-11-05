Yasak Elma Dizisinde Yeni Karar

Ekranların uzun soluklu dizisi sevilen proje Yasak Elma'da bir sırrın ortalığı karıştıracağı şeklinde yorumlar yapıldı. Projenin 119. yeni bölümü seyirci kitlesi tarafından merak ve heyecan içerisinde beklenirken sahnelerde neler yaşanacağı da merak konusu oldu. Dizide Pazartesi akşamlarında ekranlara taşınan yeni bölümlerde 3 haftadır tüm kişilerde birincilikler elde edilmekteydi. Alınan sonuçlara göre dizinin hikayesinin çok başarılı bir şekilde ilerlediği hakkında çıkarımlar yapıldı.

Fox TV ekranlarında seyirci karşısına çıkan ve çok sevilen bir proje olan Yasak Elma, 119. yeni bölümü ile seyirci kitlesinin karşısına heyecan dolu anları çıkaracak. Eda Ece tarafından başarılı bir şekilde hayat verilen Yıldız karakteri Doğan ve ailesi hakkında bir sır öğrenecek ve bu sır da her şeyin değişmesine sebep olarak gösterilecek.

Şevval Sam tarafından canlandırılan Ender karakteri de Yıldız ile Kumru arasında ikili oyun oynamaya çalışırken yakalanacak ve Yıldız, Ender karakterinin yaptıklarını öğrenecek. Son zamanlarda yaşadığı zorlu olaylar sonrasında Yıldız için bir dönüm noktası gelecek ve artık yeni kararlar alınacak. Herkese karşı resti çeken Yıldız karakteri kararlı bir duruş sergileyecek ve dizideki herkes bu duruştan etkilenecek. Kumru, Ender ve Doğan karakterleri Eda Ece tarafından hayat verilen Yıldız karakterinin kararlılığından payını alırken Yıldız da öne çıkacak.

Herkesin bulunduğu bir ortamda Kumru ile Çağatay'ın yasak aşkını ortaya çıkaran Yıldız dizinin yeni bölümü itibari ile Kumru ile Doğan'a karşı mücadele vermeye başlayacak ve yeni planlar yapacak. Seyirci kitlesi Yasak Elma dizisinin yeni bölümünde Yıldız'ın mücadelesi esnasında öğreneceği sıra ortaklık edecek.

Dizinin yayınlanan tanıtım videosunda ise Yıldız karakteri hiç kimsenin gözünün yaşına bakmayacağını belirtirken artık hatır gönül işlerinin bittiğini de söyleyerek rest çekmişti. Senaristler dizinin yeni bölümünde etkileyici bir hikayeyi izleyici karşısına çıkaracak ve sizi yeni bölümü ile beğeni toplayacak.