Yasak Elma Bu Sorunu da Kolayca Atlattı

5. yeni sezonuna Fox TV ekranlarında başarılı bir şekilde devam eden Yasak Elma isimli dizi tekrardan izleyici kitlesini kendisine hayran bıraktı ve oldukça şaşırtan sonuçlar elde etti. Dizi saçma hikayesi ile bazı zamanlarda eleştiri yağmuruna tutuluyordu fakat proje dün gece ekranlara taşıdığı yeni bölümü ile birincilik koltuğuna oturdu. Alparslan Büyük Selçuklu gibi güçlü bir rakibini geride bırakan dizi oyuncu kadrosunda yer alan isimler ile dikkatleri üzerinde topluyor.

133. bölümü ile dün akşam ekranlarda yer alan Yasak Elma dizisi toplamda 5 sezondur Fox TV ekranlarında yayın hayatını sürdürüyor. Abartılı ve saçma konusu ile bazı zamanlarda seyirci kitlesinden eleştiri alan dizi tüm bunlara rağmen yine de yüksek izlenme oranları elde ediyor. Dizinin saçma konusuna rağmen seyirci kitlesi yine de Yasak Elma dizisini takipten vazgeçmedi ve projeyi izlemeye devam etti. Bir grup izleyici Yasak Elma dizisi ile kafasını boşalttığını belirtirken bazıları da dizi içerisinde bulunan entrikaya kendini kaptırdığını söylüyor.

Proje son olarak ekranlara taşıdığı 133. yeni bölümü ile tekrardan reyting oranlarında zirveye ulaşırken çok güçlü rakibi olan Alparslan Büyük Selçuklu dizisini de geride bırakarak adından söz ettirdi ve bu konu ile ilgili olarak magazin gününü sıralarında yer aldı. Karşısında bulunan çok güçlü rakibi geride bırakmayı başaran Yasak Elma dizisi elde ettiği bu başarı ile birincilik koltuğunu yeniden elde etmiş oldu.

İzleyici kitlesi ise dizinin 1. olması durumunu takdir ile karşıladı ve sosyal medya hesaplarında konu hakkında paylaşımlar gerçekleştirildi. Yasak Elma dizisinin düşse de kalkmasını bildiği şekilde yorumlar yapılırken dizi hayranları söz konusu bu durum karşısında mutluluklarını gizleyemedi. Sevilen proje Yasak Elma Fox Tv'nin en uzun soluklu dizisi olarak yayın hayatına devam ediyor ve yeni bölümlerini izleyici karşısına çıkarıyor.