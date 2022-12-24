Yaşadığınız Bir Aşk mı Yoksa Duygusal Manipülasyonla mı Karşı Karşıyasınız?

Tehlikeli bir duygusal manipülasyona maruz kalmanız, karşınızda bulunan kişinin size aşık olduğunu düşünürken yaşayabileceğiniz bir durumdur. Klasik bir senaryoya göre biriyle tanışmanız sonrasında görüşmeye devam edecek kadar ondan hoşlanıyorsanız ve karşı tarafta size karşı kısa süre içerisinde büyük hisler beslemeye başladıysa çok güzel bir aşkın başlamak üzere olduğunu düşünebilirsiniz. Siz bir adım attığınız zaman karşı taraf size doğru adeta koşuyorsa, hediyeler, iltifatlar ve jestler sunuluyorsa karşınızdaki kişinin adeta sırılsıklam size aşık olduğundan emin olursunuz. Bu durum yalnızca romantizmin başlangıcı gibi görünse de bir aşk bombardımanına maruz kalmanız olası bir durumdur. İlk bakışta yaşanan bu durum ile ilgili bir problem görmeseniz de daha sonra konu değişebilecektir.

İstismarcı ve narsist kişiler tarafından bu durum manipülatif bir taktik ile kullanılabilir ve yaşanan bu olaylar ilişkinin başlangıcı için abartılı bir şefkat ya da ilgi durumu olarak tanımlanır. Bu insanlar hedeflerinde olan kişinin dikkatini ve sevgisini idealize edilmiş bir imar sunarak elde etmeye çalışır ve hedefleri üzerinde güç kazanmak ister. Büyük ölçüde Aşk bombardımanı bilinçsiz bir davranış olmaktadır ve narsist olan kişi elinden gelen her şeyi hedefinde olan kişiyi elde etmek için kullanır. Daha sonra kişiyi gerçekten elde ettikleri ilişkide kendilerine güvende hissettikleri zaman narsist tipik olarak değişerek manipülatif ve çok zor bir hale bürünür.

Kişi böyle bir duruma maruz kaldığı zaman ilk başta bir problem yokmuş gibi düşünse de daha sonra narsist kişinin tavırlarının değişmesi sebebiyle bazı sorunlar yaşanabilir. Kişinin davranışları kendinizi ihtiyaç duyulan, özel, değerli ve sevilen biri gibi hissettirir ve bu durum sizin benlik saygınıza katkıda bulunur. Size birisi bir şey verirse karşılığında ona daha büyük bir şey ya da eşit bir şey borçlu olduğunuzu hissedebilirsiniz. Partneriniz size aşırı ilgi ve sevgi gösteriyorsa yaşadığınız tüm problemlere rağmen siz de bu davranışı yani sadakati ona geri vermeniz gerektiğini düşünebilirsiniz.

Bazı insanlar bunu sevginin dile getirilmesi ya da söylenmesi veya duyguların açığa vurma olarak görse de asıl problem burada altta yatan gerçek bir duygunun olmayışıdır. Zamanla sağlıklı ilişkiler ilerler ve çoğu zaman kazanılır. Fakat bu durumda ise kişi zaman içerisinde aşkın gelişmesine izin vermeyecektir. Ayrıca bu davranışların altındaki motivasyon sevgiyi karşı tarafa göstermek değil onu kendilerine bağımlı bir hale getirecek kadar etkilemek olacaktır. İnsanlar bunu başardıklarını hissettiği zaman gösterdiği alakayı ve ilgiyi geri çeker ve siz size aşık olan birini nasıl kendinizden soğuttuğunuzu düşünerek zor bir dönem yaşarsınız.

Aşk bombardımanı manipülatörler tarafından sıklıkla uygulanır ve bazı cümleler sıradanlaşmıştır. Biri size her zaman sizinle birlikte olmak istediğini söylüyorsa ve siz boşluk ya da sınır istediğiniz için kendinizi suçlu hissediyorsanız bu durum iyiye işaret değildir. Bunun yanı sıra kişi sizi kontrol etmeyi sevdiğini ve buna sebep olarak endişelendiğini söylüyorsa hayatınızdaki özgürlüğün kısıtlandığını düşünebilir ve kendinizi kötü hissedebilirsiniz. Bunun yanı sıra biriyle işlerin çok hızlı ilerlediğini ve çok yoğun olduğunu düşünüyorsanız bu duruma da dikkat etmeniz gerekmektedir.