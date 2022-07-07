Yarından İtibaren Ziraat Bankası'na Giden Herkes 20.000 TL Üzerinde İhtiyaç Kredisi Alacak! Bankadan Açıklama Yapıldı.

Ziraat Bankası, İhtiyaç Kredisi kampanyasına katılarak, işlemlerini gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar için 36 ay vadeli yeni bir kredi kampanyası duyurusu paylaştı.

Kamu bankası olarak hizmet veren Ziraat Bankası üzerinden kredi alacak vatandaşların bu banka şartlarına uygun olmaları durumunda 36 ay vadeli olarak ihtiyaç kredisi kampanyasına katılarak, işlemlerini gerçekleştireceği haberi geldi.

Ziraat Bankasi, bireysel olarak vereceği kredilerde 20000 TL'ye kadar kredi kullanmak isteyen kişilerden ihtiyaç kredisi başvurusu yapacak olan kişilerin bireysel müşteri olmasını istemektedir.

Ziraat Bankası, İhtiyaç Kredisi kampanyasına katılarak, başvurularını gerçekleştirmek isteyen ve kredi kullanmak isteyen vatandaşlar, banka kredi şartlarına uygun olması durumunda, şubelere giderek hemen işlemlerine kimlikleriyle birlikte yapabiliyor.

Emekli maaş alan veya bir sigortalı olarak bir işyerinde çalışan kişiler banka kredi politikalarına uygun olmaları durumunda banka şubelerine giderek hemen işlemlerini yapabilir.

Ziraat Bankası, 20000 TL kadar vermiş olduğu, İhtiyaç Kredisi Başvurusu Nasıl yapılır?

20000 TL İhtiyaç Kredisi kampanyasına katılmak isteyen vatandaşlar, en yakın banka şubesine giderek, bugünden itibaren düşük faiz oranları ile birlikte verilecek olan kredi kampanyasına katılabiliyor.

Ziraat Bankası, resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuru sonrasında düşük faiz oranları ile birlikte kredi almak isteyen vatandaşların 5 dakika içerisinde kredi sonucunu öğrenebilecekleri bu kredi kampanyasına katılabilmeleri için bankada hesabı olması ve internet şifresi oluşturması gerekmektedir. Ziraat Bankası, mobil uygulaması üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunduktan hemen sonra sizlere ne kadar kredi onayı verildiği hakkında bilgiler gönderilir, onaylanan tutarı da Ziraat Bankası, mobil uygulaması üzerinden hesabınıza yatırırsınız. Cep telefonunuz üzerinden mesaj atmak için kredi başvurusunda bulunamıyorsunuz. Kredi başvurusu yapacak olan kişiler, ayrıca, müşteri hizmetleri numarasını arayarak veya banka şubelerine giderek de işlemlerine hemen yapabilmektedir.