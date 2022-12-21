Yarın sabah Akbank şubeleri dolup taşıyor! Banka öyle bir kampanya yaptı ki! Herkes faydalanacak ve onay alacak

Akbank üzerinden başlatılan yeni kampanyada, yarın sabah itibariyle isteyen kişiler banka şubelerine giderek isteyen kişiler banka şubelerine gitmeden ihtiyaç kredisi başvurularında bulunabilmek için uygun faiz oranlarıyla birlikte kredi kullanabilecek. Akbank, resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuruda, özellikle, başvurularını gerçekleştirerek nakit kullanmak isteyen vatandaşlar için başlatılan kampanyalarda ihtiyaç kredisi ödemelerinden faydalanmak isteyen vatandaşlara 5 dakika içerisinde kredi sonucu hemen aynı gün içinde verilecek. Akbank İhtiyaç Kredisi Kampanyası adı altında verilen bu kredilerde şartları uygun olan tüm vatandaşları belirli kredi politikalarına uygun olmaları durumunda 7 24 Akbank Direkt uygulaması üzerinden de kredi ödemesi verilecek.

BAŞVURU nasıl yapılır?

Akbank üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak istiyorsanız, kredi yazıp boşluk bırakıp TC kimlik numaranızı yazarak bu mesajı: 44 25 numarasına gönderin. 44 25 numarasını göndermiş olduğunuz mesaj sonrasında sizlere sonuç verilecek ve onaylanan kredi tutarı hakkında bilgilerde hesaplarınızı hemen gönderilecektir. Acil ihtiyacınızın olması durumunda başvurunuzu gerçekleştirerek de kredi kullanabileceğiniz ve onaylanan bu tutarı hesaplarınıza yaptırabileceğiniz kampanyalara katılmak isteyen tüm vatandaşların banka şartlarına uygun olmaları durumunda kredi ödemeleri hemen aynı gün içinde verilmektedir.

Akbank Direkt uygulaması kullanan vatandaşların bankalara gitmeden kredi kullanabilmeleri için banka hesapları üzerinden bir internet bankacılığı şifresi oluşturması isteniyor. Akbank Direkt uygulaması üzerinden başvurularını gerçekleştirerek nakit kullanmak isteyen tüm vatandaşlara ihtiyaç kredisi ödemeleri uygun faiz oranları ile birlikte hemen aynı gün içinde ödenmektedir.

Akbank şubelerine giderek de başvuru yapmak istiyorsanız, özellikle SMS ile kredi onayı aldıktan sonra bankadan kredi kullanmak istiyorsanız kimliğinizle birlikte en yakın Akbank şubesine giderek bireysel müşteri temsilcisi üzerinden kredi başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz.