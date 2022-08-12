Yarın Sabah 11’den Sonra Denizbank Dolup Taşacak, Bu Senenin En Büyük Kredi Kampanyası İçin Açıklama Yapıldı!

Denizbank 13 Ağustos tarihi itibariyle yapmış olduğu yeni kredi kampanyasını sosyal medya hesapları üzerinden yayınladı. Denizbank üzerinden 13 Ağustos tarihi itibariyle ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşlar için başlatılan kampanyada nakit ihtiyacı olan kişilere uygun faiz oranlarından yararlandırarak kredi imkanı sağlanmaktadır. Denizbank 13 Ağustos tarihi itibariyle ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan vatandaşlar için yaptığı bu kampanyada bireysel ihtiyaç kredisi olarak sizlere destek vereceğini açıkladı. Denizbank, İhtiyaç Kredisi kampanyasına katılmak istiyorsanız ve başvurularınızı gerçekleştirmek istiyorsanız, hızlı bir şekilde kredi kampanyasına katılarak, 100000 TL'ye kadar 24 ay vadeli ihtiyaç kredisi alma imkanı sizlere sunulmaktadır.

Denizbank 100000 TL İhtiyaç Kredisi kampanyası başlatıyor!

Denizbank, yapmış olduğu duyuru sonrasında başvurularını gerçekleştirecek olan bireysel müşterileri için ihtiyaç kredisi vereceğini açıkladı. Bankadan, özellikle emekli maaş alan vatandaşlar, yüksek limitli kredi kullanarak hem borç kapatma kredisi, hem de ihtiyaç kredisi alabilmektedirler.

100 bin TL kadar ihtiyaç kredisi kampanyasına katılarak, başvurularını gerçekleştirmek isteyen vatandaşların banka kredi politikalarına uygun olmaları durumunda başvurularını isterlerse cep telefonları üzerinden SMS atarak da yapabileceğinin haberi geldi. Denizbank, ekonomik sıkıntı yaşayan vatandaşlara kendi yapmış olduğu SMS Kredi Servisi ile birlikte oturdukları yerden başvuru imkanı alarak 5 dakika içerisinde kredi sonucunu vermektedir.

Kredim yazın boşluk bırakın ve TC kimlik numaranızı yazarak bu mesaji 32 80 numarasına göndermeniz durumunda ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmuş olacaksınız. Yapılacak olan başvuru sonrasında onay alan vatandaşlar, en yakın banka şubelerine giderek kimlikleriyle birlikte onaylanan tutar kadar kredileri kullanabilmektedirler.

Denizbank hesabınızın olması durumunda ise başvurularınızı, Denizbank'ın mobil uygulaması üzerinden 7 24 yapabiliyorsunuz. Denizbank, üzerinden yapacağınız kredi başvurularında, onay alan vatandaşlar, aynı gün içinde hesaplarına ödemeleri alabilmektedirler...