Yarın Bim’e Gidenler 32’li Tuvalet Kâğıdını Uygun Fiyata Alacak

Zincir ve diskont ani indirim tarzı marketlerden biri olan BİM ne çok konuşulacak bir aktüel ile vatandaşlara hizmet etmeye devam ediyor. Son zamanlarda gıda ve gıda dışı sektörlerde art arda gelen zamlardan dolayı insanlar nerede uygun fiyatlı ürün bulabilirim hesabını yapıyor. Hal böyle olunca devreye indirim marketleri giriyor. Dev indirim zincir marketlerinden biri olan BİM yine yeni bir aktüelini yayınladı. Bu aktüel içerisinde a’dan z’ye gıda ve gıda dışı olmak üzere birbirinden kaliteli ve uygun fiyatlı ürünler var. Bunlardan en önemlisi ise 32’li tuvalet kâğıdının satışta olacak.

Yeni bir marka satışı ile gündeme gelen BİM bu sefer pofu marka 32’li tuvalet kâğıdını piyasanın çok altında bir fiyatla satışı sunacak. İki katlı olma özelliği ile gündeme gelen pofi tuvalet kâğıdının fiyatı ise 85 TL gibi düşük bir rakama satılacak. Piyasadaki diğer 32’li tuvalet kâğıtları 100 TL’nin üzerindeki bir rakama satıldığı biliniyor.

10 Ekim’den İtibaren BİM’e Neler Geliyor

Fiyatların bir hali yükselmesinden dolayı vatandaşlar tarafından artık sıkı bir şekilde indirimler takip ediliyor. BİM’e 10 Ekim’den itibaren a’dan z’ye tüm kişileri ilgilendiren birbirinden kaliteli ve birbirinden uygun fiyatlı ürünler satışa sunulacak. Vatandaşların kaçırmamaları için 10 Ekim sabahı BİM marketin açılışını beklemeleri gerekmekte. 10 Ekim salı günü özellikle tuvalet kâğıdı yumuşatıcı sıvı el sabunları bulaşık makinesi tabletlere kişisel bakım ve kozmetik ürünler iç giyim ürünleri ve makyaj malzemeleri gibi birçok ürün uygun fiyata satışa sunulacak.

BİM Aktüel Ürünlerinin Fiyatları Uygun Mu?

BİM aktüel ürünlerinde 10 Ekim salı günü birbirinden güzel ürünler satışa sunulacak. Yine çok konuşulan bir aktüel ürünü olan 10 Ekim günü satışa sunulan ürünler herkese hitap ediyor. Sadece BİM’de satışta bulunan aubeybi bebek bezleri Maxi large ve junior olmak üzere üç çeşit de satışa sunulacak. Bebek bezlerinin fiyatı ise 139 TL’den satılacak. Diğer yandan bulaşık makinesi tableti 179 TL sıvı el sabunu 4 litre 34 lira 50 kuruş gibi piyasanın oldukça altında fiyatlarla müşterilere sunulacak.