Yarın A101’e giden indirimi kapar! 4,5 L ayçiçek yağı, 24’lü tuvalet kâğıdı, 24’lü kâğıt havlu, 5 kg şeker dip yaptı

4,5 L ayçiçek yağı, 24’lü tuvalet kâğıdı, 24’lü kâğıt havlu, 5 kg şeker dip yaptı... Yarın A101’e giden indirimi kapar! Fiyatlar vatandaşın bütçesini zorlamaya başladığı günlerden itibaren indirime giden ve fiyatlarıyla vatandaşın rahatça buzdolabını doldurmasını sağlayan marketlerden biriside A101 oldu. Yukarda gördüğünüz başlık gibi her ay en az bir başlık sosyal medyaya düşüyor ve vatandaşı mutlu ediyordu.

Vatandaşı Sevindiren Market

Online olarak haftadan haftaya indirime girecek ürünleri yayınlayan market neredeyse bu yılın başından beri yaptığı indirimlerle sevindirmeye devam ediyor. Üstelik sadece indirim yok baz ürünlerde taksit imkânı var.

Bu sayede pahalı gelen ürünler bile uygun aylık taksitlerle kolayca alınabiliyor. Marketin bir diğer artısı da birçok ilde şubesinin olması. Bu sayede vatandaşlar nerde olursa olsunlar A101’e ulaşım sağlayabiliyorlar.

Belki marketin tek eksi yanı diyebileceğimiz şey sınırlı sayıda gelen ürünler olabilir. Çok fazla talep olduğundan bu ürünler hızlıca bitiyor. Elini çabuk tutmayan vatandaşlar ne yazık ki istedikleri ürünlere kavuşamıyorlar.

Özellikle küçük şubelere bu tarz sınırlı ürünler az geldiğinden dolayı sadece ufak şubelere erişimi olan vatandaşlar zorluk çekebiliyorlar.

Yarın A101’e Giden İndirimi Kapar!

A101 Ayçiçek Yağı Fiyatları

Ayçiçek yağı Biryağ 1 L: 44,90 TL Ayçiçek yağı Sırma 1 L: 44,25 TL Ayçiçek yağı Komili 1 L: 44,25 TL Ayçiçek yağı Vera 1 L: 37,50 TL Ayçiçek yağı Yudum 1 L: 48,50 TL Ayçiçek yağı Komili 5 L: 167,50 TL Ayçiçek yağı Biryağ 2 L: 79 TL Ayçiçek yağı Vera 2 L: 69 TL Ayçiçek yağı Yudum 1,25 L: 57,95 TL Ayçiçek yağı Yudum 4,5 L: 160,50 TL Ayçiçek yağı Sırma 2 L: 73,90 TL Ayçiçek yağı Safya 3 L: 99,90 TL Ayçiçek yağı Vera 5 L: 149,50 TL

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