Yargı’nın Yeni Bölümünde Ceylin Ilgaz'ı Dinlemedi ve Kayboldu!

Yeni bölümü ile seyirci kitlesini tekrardan ekrana kilitleyen Yargı dizisi dün geceye damga vurdu. Ay Yapım imzalı olarak Kanal D ekranlarında seyirci grubu ile buluşan Yargı isimli televizyon dizisi projesi izleyici kitlesinin büyük beğenisini topladı. Dün akşam yayınlanan bölümü ile 2. sezonda da ne kadar etkili olduğunu ortaya koyan dizi projesi reyting oranlarında da iyi sonuçlar aldı. Yargı dizisi etkileyici hikayesi, ters köşeleri ve başarılı oyuncu kadrosu ile 2 sezondur alkış topluyor. Heyecan dolu yeni bölüm dün gece tekrardan izleyici karşısına çıktı ve pek çok kişi diziyi konuştu. Sosyal medyanın gündeminde tüm gece bulunan Yargı dizisi magazin gündeminin üst sıralarında da yeni bölümü ile yer aldı. Reyting oranlarında en çok izlenen dizi projesi olması ile de dikkatleri üzerine çeken Yargı heyecan dolu bölümüyle ekranlarda yer aldı.

Projenin yeni bölümünde her pazar akşamı olduğu gibi dizi seyirci grubunu ekrana kilitlemeyi başardı. Dün gece yayınlanan bölümde Ilgaz kendisine bırakılan nota karşılık Ceylin'i bu operasyona karıştırmayı reddetti. Diğer taraftan Pars ise bu operasyonu duyması karşısında Ceylin'e konuyu anlattı. Pars, Ilgaz'ın aksine Ceylin'e bu durumu anlatarak ondan operasyonda yer almasını talep etti. Ilgaz ile Pars Ceylin ile ilgili bir gerginlik yaşadı ve tansiyon arttı. Sonunda Ceylin operasyonda yer almayı kabul ederek Pars’ın tarafına geçti ve Ilgaz'dan kendisine güvenmesini istedi.

Emniyet teşkilatının sağladığı sıkı önlemler ile Eren önderliğinde Ceylin otele gönderildi ve dizide çok heyecanlı sahneler yaşandı. Operasyon sırasında Ilgaz bunun bir tuzak olabileceğini düşündü ve sonrasında hastaneye aradı. Hastaneyi arayan Ilgaz Mehmetcan'ın kaçırıldığını öğrendi ve bu durum tüm ekipte büyük bir panik yaşanmasına sebep oldu ve tüm kaosun içinde Ceylin'in de kaçırıldığı düşünüldü. Ilgaz Ceylin'in ani bir şekilde ortadan kaybolması ve asansörden çıkmaması sebebiyle adeta çılgına döndü.

Uğur Polat tarafından hayat verilen Yekta karakteri tüm bunların yanı sıra bir süredir Nilgün Türksever tarafından canlandırılan Laçin'in adresini arıyor ve onu bulmaya çalışıyordu. Elde ettiği bilgi ile Laçin'in kapısında soluk alan Yekta ne yapacağını şaşıran Laçin’in evine girdi. Laçin ise bu sırada Ceylin'den yardım istedi ve Yekta'nın eve geldiğini anlattı. Ceylin'in evi basması ise Yekta'nın huzurunu bozan bir gelişme oldu. Ceylin'in Yekta'yı görmesi ile gergin dakikalar yaşandı ve sonraki bölümlerde neler olacağı merak konusu oldu. Laçin’in çekmecelerine karıştıran ve bunun sonucunda yazlık evdeki gizli kasanın anahtarını bulan Yekta istediği şeye ulaşmanın mutluluğunu yaşadı. Diğer taraftan kasayı açtığında büyük bir şok yaşayan Yekta istediğini elde edemedi.

Başarılı dizinin oyuncu kadrosunda Uğur Polat, Hüseyin Avni Tanyal, Mehmet Yılmaz Ak, Cezmi Baskın, Şükran Ovalı, Zeyno Eracar, Kenan Bal, Arda Anarat, Uğur Aslan, Merih Ermakastar, Nilgün Türksever, Emir Özden, Merve Ateş, Zeynep Atılgan ve Onur Özaydın gibi birbirinden başarılı ünlü isimler yer alıyor.