Yargı Yeni Sezona Başladı Ama Tozluyaka Bu Durumdan Etkilenmedi

Yaz döneminde Fox TV ekranlarında Pazartesi akşamlarında seyirci karşısında çıkan Tozluyaka dizisinin elde edeceği sonuçlar merak ediliyordu. Yargı isimli başarılı hukuk projesinin 2. sezonuna başlaması sonrasında Tozluyaka’nın reyting oranlarında bir kayıp yaşayıp yaşamayacağı araştırılmıştı. Tozluyaka, yaz döneminde Pazartesi akşamlarında yeni bölümlerini yayınlamasına karşılık Eylül ayının gelmesi ile gün değişikliğine gitmiş ve artık pazar günlerinde yayınlanmaya başlamıştı. Eylül ayında Yargı dizisi de 2. yeni sezonuna başladı ve Tozluyaka’nın Yargı dizisinin başlaması sebebi ile izleyici kaybedip kaybetmeyeceği araştırıldı. Seyirci grubunun en büyük korkusu ise Yargı’nın yayın hayatına başlaması ile birlikte Tozluyaka dizisinin oyuncu kaybı yaşayıp kısa süre içerisinde final yapması oldu.

Pazar akşamında yayınlanan diziler Teşkilat ile Yargı, Tozluyaka isimli televizyon dizisi projesinin izleyici kaybı yaşayıp yaşamamasına sebep olması ile endişe veriyordu. Fakat 18 Mayıs pazar gününde yayınlanan diziler ve elde edilen sonuçlar ardından bu endişelerin yersiz olduğu anlaşıldı. Kanal D ekranlarında ikinci yeni sezonuna başlayan Yargı isimli televizyon dizisi projesi ilk sezonu gibi çok başarılı sonuçlar elde etti ve adından söz ettirdi.

2. yeni sezonu ile Yargı dizisi 30. bölümü ile tüm kategorilerde birincilik koltuğuna oturdu ve hayran kitlesi karşısına çıktı. Yargı dizisi 2. sezonu ile ABC1 ve AB kategorilerinde çok iyi reyting oranları elde etti fakat tüm kişilerde ise ortalamanın biraz üzerinde yer aldı.

Tozluyaka isimli gençlik dizisi gibi beklenildiği gibi Yargı dizisinin yayın hayatına başlaması ile ciddi bir izleyici kaybı ile karşılaşmadı. FOX TV ekranlarına gençlik dizisi olan Tozluyaka 12. bölümünü yayınlayarak seyirci karşısına çıktı. Tüm kişiler kategorisinde iyi bir oran elde eden proje Yargı dizisinin biraz gerisinde yer aldı. Tozluyaka dizisi bu şekilde elde ettiği sonuçları ile pazar günü ikinci olarak tamamladı. AB grubunda her ne kadar düşük reytingler alsa da Tozluyaka dizisi ABC1 grubunda ortalamaya yaklaşan oranlar elde edebildi ve bu gelişme ile adından söz ettirdi.

Tüm kişiler kategorisinde pek çok dizi hayranı Yargı isimli televizyon dizisi projesi ile rekabet edebilecek düzeydeki dizilerden memnuniyet duyuyor. Tozluyaka projesinin beklenenden daha az izleyici kaybı yaşaması ise dizi hayranlarına umut verdi ve sonuçlar mutlu etti. Diğer taraftan Teşkilat dizisinin 3. sezonuna başlaması ile tekrardan bir izleyici kaybı ile de karşı karşıya gelinebilir. Fakat Tozluyaka dizisinin sadık bir izleyici grubu bulunuyor ve bu izleyici grubu onları her şartta destekliyor.

Tüm kişiler kategorisinde Tozluyaka’nın ortalamanın üzerinde reyting oranları elde etmesiyle proje mutlu edici bir gelişme yaşayabilir. Fakat Teşkilat dizisi de önümüzdeki haftalarda yayın hayatına başlayacak ve bu gelişme ile kategorilerde bir düşüş meydana gelebilir. Pek çok kişi kanalın çok fazla izleyici kaybı yaşaması durumunda dizinin yayın hayatının kısa olacağını biliyor.