Yargı ve Teşkilat Rekabetinde Son Durum

Pazar akşamlarında televizyon izleyicilerini Yargı ve Teşkilat gibi birbirinden başarılı iki yapım ekranlara kitliyor. TRT 1 ekranlarında izleyici karşısına çıkan Teşkilat ile Kanal D dizisi olan Yargı yeni bölümleri ile isimlerinden söz ettiriyor. 2 proje arasında çok sıkı bir şekilde reyting mücadelesi devam ederken diziler arasında ilginç gelişmelerin yaşanması da dikkat çekiyor.

Kanal D ekranlarında birinci sezonu ile izleyici karşısına çıkan Yargı ile TRT 1 dizisi olan Teşkilat 2. sezonuna devam ediyor. Geçtiğimiz sezona bomba gibi bir giriş yapan Teşkilat dizisi Pazar akşamlarında reyting oranlarını altüst ederek dikkatleri üzerinde toplamıştı. Fakat bu sezonda ise Teşkilat dizisinin karşısına çok güçlü bir rakip çıkmış ve Yargı ekranlarda fırtınalar ettirmişti.

Sema Ergenekon'un aylar süren araştırması ve binbir emeği sonucunda ortaya çıkardığı Yargı dizisi birinci bölümünü ekranlara getirdiği ilk günden beri reyting oranlarına damgasını vurdu ve Teşkilat dizisinin önüne geçmeyi başardı. Daha sonra ise TRT 1 dizisi olan Teşkilat tahtını geri aldı ve birincilik koltuğuna oturdu.

Son haftalarda Yargı dizisinin izleyici grubu proje hakkında bazı eleştirilerde bulunuyor ve bu durum ile ilgili olarak çeşitli sosyal medya paylaşımları gerçekleştiriyordu. Sonuçlara bakıldığında ise izleyicinin bu isyanının ne kadar etkili olduğu ve sonuçlara yansıdığı görüldü ve Yargı ile Teşkilat gibi iki başarılı dizinin arasında yaşanacak olan gelişmeler merak konusu oldu.

İzleyici kitlesi son haftalarda hikayenin gereksiz yere uzaması nedeniyle sıkıldığını belirtmiş ve konu hakkında çeşitli yorumlar yapılmıştı. Dün akşam ekranlara gelen yeni bölümde ise diziden çok büyük bir atak geldi ve seyirci kitlesi tekrardan büyük bir heyecan ile yoluna devam etmeye başladı. Yeni bölümde Engin karakterinin azmettirici olduğunun ortaya çıkması ile pek çok gelişmenin de yaşanacağı tahmin ediliyor.