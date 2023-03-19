Yargı Özge Yeni Bölümde Cinayeti İtiraf Ediyor

Yargı isimli hukuk temalı dizi projesinin tanıtımları ilgi çekti ve seyirci grubunun dikkatiyle karşılaştı. Projenin yeni bölüm tanıtımlarını yayınlanması sonrasında izleyici grubu Kanal D ekranlarına kilitlendi. Özge karakterinin cinayet itiraf etmesi dizinin yeni bölümüne damga vuracak olan olay olarak yorumlandı. Özge'nin cinayeti itiraf etmesi sonrasında hikayede tüm dengelerin değişeceği düşünülüyor ve yaşanacak olan gelişmeler merak ediliyor.

Projenin 57. yeni bölümünden yayınlanan 2. tanıtım Ay Yapım imzalı olarak Kanal D ekranlarında izleyici ile buluştu. Kesik karakterini kendisinin öldürdüğünü itiraf eden Özge karakteri tanıtıma damga vurdu ve olayların seyri de bu şekilde değişti. Diğer taraftan Ömer ile yemeğe çıkan Ceylin de hikayede dikkat çeken farklı bir olaya imza attı. Dizinin yeni bölümüne dair heyecanlı bekle işte devam ediyor ve projenin finalinin nasıl olacağı araştırılıyor. Özge evini basmaya gelen mafya adamlarından kaçtı ve daha sonra Ilgaz'a cinayeti itiraf etmeye gitti.

Ömer ise Ceylin'in bir kez daha karşısına çıkarıyor ve onu yemeğe çıkartıyor. Ilgaz ise Ceylin'i masadan almaya geliyor ve olaylar bu şekilde gelişiyor. Parla karakteri ise Osman'ın cinayet hakkında olan telefon konuşmasına şahit oluyor ve dizinin yeni bölümüne dair pek çok soru işareti akıllarda kalıyor.

Konusu ve oyuncu kadrosu ile dikkatleri üzerine çeken Kanal D dizisi Yargı isimli hukuk temalı proje bu hafta 57. bölümünü izleyici kitlesi ile buluşturacak. Her yeni haftada pazar akşamında yeni bölümlerini izleyiciyle buluşturan dizi projesi yaşanacak olan olaylar ile merak ediliyor. Geçtiğimiz haftada savcı Pars karakterine hayat veren Mehmet Yılmaz Ak isimli başarılı oyuncunun diziye veda edecek olması gündeme gelmiş ve bu karar seyirci kitlesinde büyük bir üzüntü yaşanmasına sebep olmuştu.