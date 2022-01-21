Yargı Engin Onur Durmaz Aç Kaldığı Dönemi Anlattı

Kanal D ekranlarının sağlam kadrosu ve güçlü konusu ile yeni sezondaki en iddialı dizileri arasında bulunan hukuk temalı dizi Yargı, aldığı ödüller ile magazin gündeminin üst sıralarında yer alıyor. Projede Avukat Engin isimli karaktere hayat veren Onur Durmaz son olarak Yılın Marka Güzellik Ödülleri'nde En İyi Çıkış Yapan Erkek Oyuncu ödülünü aldı ve samimi açıklamalar gerçekleştirdi.

Verilen ödül ile ilgili röportajında onur ve gurur duyduğunu, çok mutlu olduğunu dile getiren Onur Durmaz, projede sergilediği oyunculuk performans ile de izleyici kitlesinin beğenisini kazandı. Bugüne kadar zorlu süreçler yaşadığını ve işinin kolay olmadığını açıklayan ünlü oyuncu, inanılmaz çalıştığı ve aç kaldığı dönemlerin olduğunu söyledi. Oyunculuk mesleğinde de en iyiyi ortaya koymak için çok emek verdiğini açıklayan ünlü oyuncu Onur Durmaz, oyunculuk mesleğine çok emek vermeye devam ettiğini ve geldiği noktadan da çok mutlu olduğunu söyledi.

Son günlerde Yargı isimli hukuk dizisi ile ilgili seyirci kitlesi Engin karakterinin ölüp ölmediğini ve katilin kim olduğunu merak ediyor. Başarılı oyuncu Onur Durmaz ise sorulan bu sorulara cevap veremeyeceğini belirtirken sonraki günlerde projenin nereye doğru gittiğini izleyici kitlesinin izleyip görebileceğini belirtti. Hukuk temalı dizi olan Yargı’da Avukat Engin isimli karaktere hayat veren yetenekli ve genç oyuncu Onur Durmaz'ın hayatı hakkında yapmış olduğu samimi açıklamalar ile ilgili detaylı bilgiler haberimizin devamında yer almaktadır.

Kulüp dizisinde Fırat Tanış tarafından hayat verilen Çelebi isimli karakterin gençliğini de canlandıran Onur Durmaz, online yayın Platformu olan Netflix'te seyirci karşısına çıkıyor. Her iki yapımda da çalışmaktan keyif aldığını ve çok muhteşem isimlerle çalıştığını söyleyen ünlü oyuncu Onur Durmaz, hemen her gün sette oyunculardan yapıma ve yönetmene kadar çok şey öğrendiğini ifade etti.