Yargı Dizisinde Neler Olacağını Pınar Deniz Özetledi

Kanal D ekranlarında yayınlanan ve hız kesmeden reyting üstüne reyting rekoru kıran yargı dizisi yayınlandığı her hafta olduğu gibi bu hafta da aksiyon dolu ve dikkat çekici olaylarla kendini üst sıralarda buluyor. Kanal d ekranlarında pazar Akşamları izleyicileri ile buluşan akıcı hikâyesi ve dikkat çeken olaylarla gündeme gelmeyi Başaran yargı dizisinin 2. sezon son bölümü yine ekranları kilitlemeye başarıyor.

Yargı dizisinin başrollerinde Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu gibi ünlü ve başarılı oyuncuların oynamış olduğu dizi 2. sezonda da yine hız kesmeden heyecanlı bölümlerini yayınlamaya devam ediyor. Yargı dizisi Ali Bilgin’in yönetmenliği yapmış olduğu ve senaryosunun da Sema Ergenekon’a ait olan her bölüm izleyenleri ters köşeye yaşatan ve gündemden düşmeyen bir dizi olmayı da sürdürüyor.

Yargı Dizisindeki Yeni Gelişmeler

2 sezonunda tüm hızıyla devam eden yargı dizisinin başrollerinde birbirinden ünlü oyuncular yer alıyor. Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu’nun birlikte oynamış oldukları yargı dizisinin 2 sezonu da yine izleyenlerin nefesini kesiyor. Dizinin yönetmen koltuğunda Ali Bilgin’in yer almış olduğu ve senaryosunu da Sema Ergenekon’un yazdığı yargı dizisi her bölümünde ayrı bir olayla izleyenler gelecek bölümde ne olacak acaba demeden geçemiyor.

Dizi 2. sezonda da hız kesmeden devam ederken bir yandan Ceylin ve Ilgaz’ın başlarına ne geleceği de dizide ayrı bir merak konusu oluşturdu. Geçtiğimiz sezon sonunda dizi öyle bir yerde sonlandırıldı ki Ceylin’in Ilgaz’ı öldürdüğü akıllara gelen ilk ihtimaldi. Eren komiserin yakalaması ve ifadesinin alınması için emniyete getirilmesi ile birlikte dizinin hikâyesi bambaşka bir boyuta taşınmış oldu. Yeni sezonda da kuyu cinayetleri kapsamındaki araştırmalar devam ederken Serdar cinayeti ile ilgili gerçekler gün ışığına ulaştı.