Yargı Dizisinde Laçin'den Yekta İtirafı!

Bu akşam televizyon ekranlarında 21. bölümü ile izleyici kitlesi ile buluşacak olan Yargı dizisi seyirci kitlesi tarafından merak ve heyecan içerisinde bekleniyor. Laçin karakteri, projede kocası Yekta tarafından psikolojik şiddete uğrayan ve susturulan bir kadın olarak izleyici karşısına çıkıyor ancak bu defa roller değişecek. Dizinin yeni bölümünde kilit bir rolde olacak olan Laçin karakteri kocası Yekta hakkında büyük bir bilgi verecek ve bu durumda dizinin yayın akışını oldukça değiştirecek. Kendisinden beklenmeyen bir atılımda bulunan Laçin karakteri Ceylin'e vermiş olduğu bilgi ile projenin yeni bölümüne damga vuracak. Dizinin fragmanında da bu durum ortaya çıkmış ve yeni bölümde yaşanacak olan gelişmeler merak konusu olmuştu.

Kaan Urgancıoğlu ve Pınar Deniz'in başrolünde yer aldığı dizi büyük bir heyecan ile ilk bölümü itibarı ile takip ediliyor. Dizinin senaristi olan Sema Ergenekon ise projede seyirci kitlesine sıklıkla yeni sorular ve yeni cevaplar sunuyor ve bu durum da hikayenin heyecanının düşmemesini sağlıyor.

Laçin karakteri ise dizide her zaman geri planda kalmıştı ancak dizinin yeni bölümünde bu durumun değişeceği bilgisine ulaşıldı ve izleyici kitlesi ekranlara kilitlendi. Oğlu Engin'in öldürülmesi sonrasında Laçin’in suçlu olma ihtimali bile düşünülmüş ve daha sonra karakter mutsuz evliliği ile gündem olmuştu. Eşini aldattığı ortaya çıkan Laçin'in farklı bir hayat yaşaması da izleyici kitlesinde merak uyandıran bir gelişme olarak görülmüştü.

Eşi Yekta'nın baskılarına senelerce boyun eğen Laçin karakterinin, şoförleri Murat ile uzun bir süredir ilişki yaşadığı ulaşıldı ve farklı bir evleri olduğu da öğrenildi. Yekta ise bu durumu çözdü ve Murat'ın peşini bırakmamaya karar verdi. Yaşanan bu durum sonrasında ise bu defa Laçin beklenmeyen bir hamlede bulundu ve fragmanda yayınlanan sahneye göre Ceylin'e Yekta'nın Hukuk Fakültesi’nden aslında hiçbir zaman mezun olmadığını söyledi.