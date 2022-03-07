Yargı Dizisinde Engin Teorileri Çürütüldü

Her hafta Pazar akşamlarında büyük bir ilgi ve merak içerisinde izlenen Kanal D dizisi Yargı dün akşam seyirci kitlesini çok şaşırtan yeni bölümü ile ekranlarda yer aldı ve adından söz ettirdi. Dün akşam yayınlanan dizinin yeni bölümünde Engin isimli karakterin zehirlenmesini ve ölümünü kendisinin planladığı bilgisine ulaşıldı ve konu hakkında yaşanacak olan gelişmeler merak konusu oldu. Fakat bu durum diğer taraftan izleyici kitlesinin beğenisini almadı ve dizi hayranları bu durumu beğenmediğini belirtti.

Hukuk temalı dizi Yargı isimli projenin seyirci kitlesi bir süredir her hafta yayınlanan yeni bölüm sonrasında Engin karakterinin katili ile ilgili teoriler üretiyor ve konu hakkında yaşanacak olan gelişmeler merak ediliyordu. Engin karakterinin katili Ceylin gibi görünse de bu konu ile ilgili şüpheler Engin’in annesi Laçin ve babası Yekta'ya kadar da uzanıyordu.

Sosyal medya hesaplarında her hafta ekranlara getirilen yeni bölüm sonrasında izleyici kitlesi katilin kim olduğu ile ilgili fikirler üretiliyor ve çeşitli tartışmalar yaşanıyordu. Fakat Engin karakterinin katilinin kim olduğu konusunda söz konusu teorilerin ise doğru çıkmadığı açıklandı ve kurbanın bizzat kendisi olan Engin'in katil olduğu öğrenildi. Cinayetinin azmettiricisi olan Engin, Ceylin'in katili olarak görülmesi adına her şeyi en ince ayrıntısına kadar düşünmüş ve planlamıştı.

Tüm gerçekler söz konusu karakterin ölmeden önce çekmiş olduğu video ile ortaya çıktı ve konu hakkında var olan düğümler de bu şekilde çözüldü. Fakat izleyici kitlesi bu durumu beğenmedi ve sosyal medyada çeşitli yorumlar gerçekleşirken bu konunun çok saçma olduğuna dair açıklamalar yapıldı. Dizi hayranları onca teorinin boşa gittiğini söyledi ve bu durumu mantıklı bulmadı. Engin gibi bir karakterin böyle bir şey yapmasının imkansız olduğunu dile getiren bir grup izleyici onun narsist ve gizli psikopat olduğunu belirtirken kendisini öldürmesinin de mantıksız olduğunu söyledi.