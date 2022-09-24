Yargı Dizisi Oyuncuları Senaryoya Kayıtsız Kalmadı

Televizyon ekranlarında heyecan dolu bölümleri ile izleyici karşısına çıkan Yargı dizisi Türk televizyon tarihinin unutulmaz projeleri arasına adını yazdırmıştı. Kanal D ekranlarında izleyici grubu ile buluşmakta olan ve hukuk temalı olarak yayınlanan dizi 2. sezonu ile yayın hayatına devam ediyor. Pazar akşamı ikinci sezonu ile yayınlanan Yargı seyirci grubunu her zaman olduğu gibi ekrana kilitlemeyi başardı. Dizi, her yeni bölümünde şaşırtan detaylar ile dolu oluyor ve arkasına soru işaretlerini bırakıyor. Dizi, 2. yeni sezonunda da senaryo noktasında tempoyu düşürmedi ve izleyici grubu diziyi nefeslerini tutarak izledi.

Kaan Urgancıoğlu ile Pınar Deniz'in başrolünde yer aldığı Yargı isimli televizyon dizisi projesinin oyuncu kadrosu da bulunan tüm isimler beğeni dolu yorumları alıyor ve övgü topluyor. Usta oyuncu Mehmet Yılmaz Ak ise söz konusu dizi projesinde Pars Savcı olarak izleyici karşısına çıkıyor. Yeni sezona damga vuran Mehmet Yılmaz Ak son bölümde kardeşi Neva'yı kaybetmenin acısını yaşamış ve izleyici grubuna duyguyu geçirmeyi başarmıştı. Savcı Pars hakim olan kardeşi Neva'nın cinayete kurban gittiğini öğrenmesi ardından acı dolu sahneler yaşadı. Mehmet Yılmaz Ak yaşadığı acıyı güçlü bir oyunculuk performansı ile sergilerken izleyici grubu da usta oyuncuya övgü dolu mesajlar yazmayı ihmal etmedi.

Dizinin Derya Savcısı Şükran Ovalı ve Eren Komiser'i Uğur Aslan ile beraber projenin tüm oyuncuları izleyici grubundan her zaman beğeni dolu yorumlar alıyor. Ekran önünde Yargı dizisi oyuncuları başarılı bir duruş sergilese de kamera arkası ekibi de dizinin başarısında önemli bir paya sahip. Gece gündüz yönetmen Ali Bilgin ile beraber kamera arkası ekibi de çalışmaya devam ediyor. Bunun yanı sıra usta Senarist Sema Ergenekon ise Yargı isimli televizyon dizisi projesinin bu başarıyı kazanmasında en büyük pay sahibi olan isim.

Yargı isimli dizi projesi, izleyici grubunun tahminlerini zorluyor ve her yeni hafta yeni bölümlerde şaşırtıcı detaylar ile heyecan dolu olaylar yaşatıyor. Dizinin başrol oyuncuları kadar ünlü senarist Sema Ergenekon da başarıları ile söz ettiriyor. Ünlü senarist Sema Ergenekon sosyal medya hesabından da zaman zaman göndermeler yapıyor ve dizi hakkında önemli paylaşımlara imza atıyor.

Dizi ekibi büyük bir heyecan ve uyum içerisinde çalışarak izleyici ile buluşuyor ve sosyal medya hesabından yapılan paylaşımlar da bu duruma yansıyor. Sosyal medyada kamera arkasında ünlü isimlerin birbirleriyle çok iyi anlaştıkları da görülüyor ve bu durum izleyici grubunu oldukça mutlu ediyor. Ünlü oyuncu Pınar Deniz ilk sezon çekimleri yapılırken sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunmuş ve Pars, Eren, Ilgaz ve Ceylin karakterlerinin bulunduğu fotoğrafı “mahşerin 4 tatlısı” yazısını yazarak paylaşmıştı. Dizinin öne çıkan karakterlerine hayat veren Mehmet Yılmaz Ak, Kaan Urgancıoğlu, Pınar Deniz ile Uğur Aslan başarılı oyunculukları ile dikkat çekiyor. Kamera arkasında da oldukça iyi anlaşan ve ekran önünde güçlü bir uyum yakalayan oyuncular her yeni bölümde ekranlara damga vuruyor.