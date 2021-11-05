Yargı Dizisi İzlenme Rekoru Kırdı

Bu sezonda Kanal D ekranlarında yayınlanmaya başlayan ve güçlü reyting oranları alan Yargı isimli dizi, rakibi olan Teşkilat’ı köşeye sıkıştırdı. Ekranlara getirdiği bölümü ile rekor izlenme oranına ulaşan başarılı proje adından söz ettirdi. Sürükleyici ve heyecanlı hikayesinin yanı sıra oyuncu kadrosu ile dikkat çeken Yargı dizisi ekranlara taşıdığı her yeni bölümü ile magazin gündeminin üst sıralarında yer alıyor. YouTube'da yayınlanan dizinin ilk bölümü de çok yüksek bir sayıya ulaştı ve detaylar merak konusu oldu. İşte yargı dizisinin izlenme oranlarında rekor kırması hakkında detaylı bilgiler ve konu hakkında merak edilenler...

Senarist Sema Ergenekon, Yargı isimli dizi için 2 senelik bir araştırma yapmış ve dizinin hikayesi de bu şekilde ortaya çıkmıştı. İzlenme oranlarında güzel sonuçlar almaya devam eden proje geçtiğimiz sezondan bugüne kadar TRT 1 ekranlarında yayınlanmaya devam ediyor. Başarısı ile Pazar akşamlarının hakimi durumuna geçen dizi Teşkilatı geçti ve 1. olmayı başardı. Her yeni bölümü ile nefes kesen sahneleriyle izleyicileri ekranlara kilitleyen dizi, YouTube'da 10 milyon izlenmeye ulaştı ve bu sayı, rekor olarak görüldü.

Kaan Urgancıoğlu ve Pınar Deniz gibi birbirinden başarılı iki oyuncunun başrollerde yer aldığı dizi, büyük bir heyecan içerisinde takip edilmeye devam ediyor. Merak içerisinde beklenen katilin kimliğinin açıklanması sonrasında başarılı yapım reyting oranlarında bir kayıp yaşamadı ve bu da dizinin ne kadar başarılı olduğunu yeniden gözler önüne serdi. YouTube üzerinde izlenme rekoru kıran Yargı isimli televizyon dizisi projesinin ilk bölümü 10 milyon izlenmeye ulaştı.

7 Kasım Pazar akşamında seyirci karşısına çıkacak olan Yargı isimli televizyon dizisi projesi Ay Yapım imzalı olarak yayınlanıyor. Dizinin yeni bölümü merak içerisinde bekleniyor ve Pazar akşamında yayınlanacak sahneler merak ediliyor. Dizinin yayınlanan tanıtım videosunun sonunda Engin'in itirafı ise dizi hayranlarının merakını uyandırdı ve detaylar merak konusu oldu.