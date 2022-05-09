Yardıma Muhtaç Aileler PTT’ge Koşuyor: Çocuk Başına 900 TL Ödemeler Yapılmaya Başlandı!

Geçilmekte zorluk yaşayan dar gelirli ailelerin sayısı, yaşadığımız son hayat pahalılığı ile beraber gittikçe artmaya başladı. Ekonominin iyi gitmeyen yeni durumu ile özellikle dar gelirli ve çocuklu aileler açısından çok daha ciddi problemler meydana gelmeye başladı.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının bu sebeple devamlı bir şekilde çeşitli alanlarda yapmış olduğu destekler, hem miktar olarak hem de kapsam olarak çok daha genişletilerek devam ediyor. Daha önce İlkokuldan itibaren başlamak suretiyle okuyan çocukları bulunan yardıma muhtaç ailelere verilen aylık desteğin kapsamı da genişletilerek okul öncesi çocuğu bulunan vatandaşların alabilecekleri hale dönüştürüldü.

Böylece dar gelirli ve çocuk sahibi olan ve geçilmekte problem yaşayan bütün aileler, 900 TL'ye varan destek ödemeleri ile PTT'den anında bu paraları alabiliyor.

Sosyal yardım ödemeleri başvurusu nasıl yapılır?

Geçinmenin gitgide daha da zor bir hale dönüştü Türkiye'de, sosyal yardım ile destekler ile alakalı aramalar da devamlı artış gösteriyor. Sosyal yardım ödemeleri bin 900 TL'ye çıktığı ve okul öncesi çocuğu bulunan ailelere de verileceği ilan edildiğinden itibaren müracaat işlemlerini nasıl yapılacağına yönelik araştırmalar devam ediyor.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın İl müdürlüklerine müracaat eden aileler, buradan almış oldukları sosyal yardım ödemesi ile alakalı başvuru formu dolduruyor ve daha sonrasında bu başvuru formunu yapılan inceleme sonrasında aile bilgileri ile beraber veriyor ve sosyal yardım ödemelerini PTT aracılığı ile alabiliyor.