Yardım Parasından Yararlanmak İsteyenler Dikkat: 1100 Türk Lirası Bundan Böyle 1500 Türk Lirası Olarak Ödenecektir

SON DAKİKA: Yardım parası haberi geldi: Yardım parası konusunda başvuru yapmak isteyen kişiler daha evvel pandemi sürecinde verilen 1100 TL ödemelerine güncel olarak başvuru yapıp halen para alabiliyor. Sosyal devlet prosedürleri içerisinde yer alan Türkiye Cumhuriyeti bireylerinin gereksinim duymaları halinde devlet destek sunmayı sürdürüyor. Devletin de yardımıyla beraber bu destek paketinden faydalanmak isteyen kişiler daha evvel aldıkları 1100 TL ödemelere ek olarak 2022 senenin son kısmına değin 1500 TL’ye kadarlık ödeme alabilecektir. Detaylar ise haberimizin devamındadır…

Yardım Parasından Nasıl Faydalanılacak?

Yardım paketine başvuracak olan bireylerin sahiden yardıma ihtiyacı olması halinde onay verilecektir. E-devlet sistemi üzerinden sorgulamalar gerçekleştirilecek ve PTT şubelerine, kamu bankalarına IBAN numarası aracılığıyla ödeme sağlanacaktır. Yardım parası almayı talep ediyorsanız başvurunuzu e-devlet sisteminden yapabilirsiniz. Yardım parası alacak kişilerin gelir düzeyi düşük olmalıdır. Aynı zamanda sigortalı bir işte çalışmaması lazımdır. Emekli de olmaması lazımdır.

Devlet desteğiyle sağlanan 1500 TL’lik yardım parasını almak isteyenler şartları sağlamaları halinde en geç 1 ay içerisinde sorgulamalar neticeye ulaşınca onay alıp almadıklarını yine aynı sistemden yani e-devlet üzerinden öğrenebilir. Tüm dünyayı etkisi altına alan pandemi sürecinde üç faz formunda sunulan ve 1100 TL’ye değin verilen bu ödemeler şu an yılbaşına kadar sürdürülecek ve 1500 TL olacaktır.

E-Devlet şifreniz yoksa, hemen PTT şubelerine giderek buradan temin edebilirsiniz. PTT üzerinden alınan e-devlet şifresi ile birlikte, hemen anında sonuç alınabilecektir. Nakit ihtiyacınıza göre e-devlet üzerinden diğer yardım paralarına da başvuru yapabilirsiniz.