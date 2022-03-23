Yardım Parası Başvurusu Nasıl Yapılır? Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yardıma muhtaç ailelere verilmekte olan 1100 TL’lik sosyal yardım başvuru sorgulama işlemlerinin nasıl yapıldığı ile ilgili vatandaşların merakı sürüyor. Koronavirüsü salgınının başından itibaren ihtiyaç sahiplerine ödenmekte olan sosyal yardım paraları, e-devlet uygulaması üzerinden sorgulanıyor. Pandemi sosyal destek yardımından faydalanmak isteyen vatandaşlar ise 3. faz 1100 TL'lik pandemi destek başvuru formu e-devlet başvurusunu nasıl yapıldığını devam edip etmediğini söylüyor.

Sosyal Yardımlaşma müracaat koşulları nelerdir?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı pandemi sosyal destek 3.faz başvuruları, e-devlet uygulaması üzerinden T.C. kimlik numarasının son hanesine göre alınmaya başlandı. Başvuru süreçleri e-devlet uygulaması üzerinden takip edilebilir.

Sosyal Yardım Müracaat İşlemleri Nereden ve Nasıl Yapılır?

· Öncelikli olacak tarayıcınız üzerinden e-devlet web sayfasını açın,

· Sonrasında çıkan giriş sayfası üzerinden kimlik doğrulama işlemlerimizi yapın,

· Kimlik doğrulama işlemleri açısından T.C. kimlik numaranızı ve PTT'den 2 TL karşılığında almış olduğunuz e-devlet şifrenizle giriş yaptıktan sonra e-devlet uygulamasında olacaksınız,

· Sonrasında açılan e-devlet ana sayfasının en üst bölümünde yer alan arama motoruna 'sosyal yardım başvuru hizmeti (Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı)' yazdıktan sonra arama işlemine devam edin,

· Karşınızda açılacak pencerede alakalı alanım sağ üst bölümünde yer alan ‘yeni başvuru’ yazısına tıklayın,

· Bilgilendirme metnini okuduktan hemen sonra yazının altında yer alan 'okudum ve kabul ediyorum' yazısını işaretledikten sonra 'başvur' butonuna tıklayın. Böylelikle sosyal yardım başvuru işlemlerinizi e-devlet uygulaması üzerinden sağlıklı ve pratik bir şekilde yapmış olacaksınız.