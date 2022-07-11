Suriye'ye Yapılan Yardım Dağıtımları Kısa Süre İçinde Sona Erecek

Yetkililer, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) sınır ötesi teslimatlar için Pazar günü sona erecek olan yetkiyi uzatmaması halinde, Suriye'nin isyancıların elindeki kuzeybatısının sakinlerinin haftalar içinde kritik yardıma erişimini kaybedebileceğini söyledi.

İsyancıların kontrolündeki kuzeybatıdaki Suriyelilere Türkiye'den son yardım teslimatları, BM Güvenlik Konseyi'nin Rusya'nın vetosu yoluyla insani yardımı bir yıl daha uzatamamasının ardından Cuma günü gerçekleşti .

Anlaşma olmadan, yardım teslimatları Pazar günü BMGK'nın Türkiye'den kuzeybatı İdlib'e Bab al-Hawa sınır kapısı üzerinden teslimatlar için mevcut bir yıllık görev süresinin sona ermesinden iki gün önce durduruldu.

Geçidin medya ofisi müdürü Mazen Allouche'ye göre, kararın dört milyondan fazla vatandaşı etkilemesi muhtemel.

Allouche ofisinden "Tam ve kontrol edilemez bir kıtlığın başlangıcı" dedi.

Mülteciler bu oylamanın sonuçlarına neredeyse anında maruz kalacaklar.

“Rusya bizi çadırlara, açlığa, susuzluğa ve sıcağa itti. Ve şimdi, bizi ayın yarısında zar zor geçindiren gıda yardım sepetini inkar etmek istiyorlar” dedi.

Uluslararası yardım grupları, Rusya'nın vetosunun acil yardıma ihtiyacı olan milyonlarca insana zarar vereceği konusunda uyarıda bulunarak BMGK'yı son 10 Temmuz tarihinden önce bir anlaşmaya varmaya çağırdı.

Suriye hükümetinin yakın bir müttefiki olan Rusya, çatışma hatları üzerinden kuzeybatıya Suriye içinden insani yardım teslimatlarının hızlandırılması için defalarca çağrıda bulundu.

Bu, Başkan Beşar Esad hükümetine daha fazla kontrol sağlayacaktır.

Türkiye-Suriye sınırından bildiren El Cezire'den Sinem Köseoğlu, Suriye'nin kuzeybatısındaki birçok insanın bundan sonra ne olacağı konusunda endişeli olduğunu söyledi.

Rusya, BM yardımlarının Bab al-Hawa kapısından geçmesine izin verilmemesi gerektiğini, bunun yerine Şam üzerinden yapılması gerektiğini söylüyor.

Ancak insanlarla ve yardım kuruluşlarıyla konuştuğunuzda, BM yardımlarının Şam üzerinden yapılması durumunda yardım dağıtımlarının ne kadar adil olacağından emin değiller.

Köseoğlu, "Birçok yardım kuruluşu BM'nin kurduğu sistemin en etkili, en hızlı ve en ucuz sistem olduğunu söylüyor.

“BM koridorunun yaşam çizgisi olduğuna inanıyorlar. BM'nin kuzeybatı Suriye'ye yardım göndermesini durdurmak bir çıkmaza girecek ve oradaki sivillerin genel acısını artıracak" dedi.

'Bizi aç bırakmak istiyorlar'

BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi'ne (OCHA) göre, çoğu gıda taşıyan 4.600'den fazla yardım kamyonu bu yıl şimdiye kadar Bab al-Hawa'yı geçerek yaklaşık 2,4 milyon kişiye yardım etti.

İdlib'in kuzeyindeki bir kampta yaşayan yerinden edilmiş Suriyeli Ebu Muhammed, "Eğer yardımlar rejim [bölgeler] üzerinden yönlendirilirse, o zaman fiilen kuşatılırız" dedi. 45 yaşındaki dört çocuk babası AFP haber ajansına verdiği demeçte, "Bizi aç bırakmak ve dizlerimizin üzerine çöktürmek istiyorlar" dedi.

Bab al-Hawa kapısı, Müslüman bayramı Kurban Bayramı nedeniyle Pazar günü arka arkaya ikinci gün kapatıldı. Allouch, Çarşamba günü yeniden açıldığında, Türk yardım grupları ve diğer uluslararası yardım kuruluşları tarafından gönderilenler de dahil olmak üzere sivillerin ve BM dışı yardım konvoylarının geçişine izin vermeye devam edeceğini söyledi.