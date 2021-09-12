Yaprak Medine Menajerimi Ara Ardından Son Yaz’da Rol Alacak!

1997 doğumlu genç oyuncu Yaprak Medine, rol alacağı yeni yapım ile adından söz ettirdi. Son zamanlarda öne çıkan kadın oyuncular arasında bulunan Yaprak Medine İstanbul'da hayata gözlerini açmıştır. İlk olarak reklam filmleri ile başarılı bir çıkış yakalayan yetenekli isim daha sonra dizilerde de rol aldı.

Genç oyuncu yaprak Medine'nin oyunculuk eğitimleri aldığı ve bir dönemde fotomodellik yaptığı bilgisine ulaşıldı. Fiziği ile dikkatleri üzerine çeken ünlü oyuncu, bu kez Son Yaz isimli dizi projesinde bir karaktere Hayat verecek.

Ünlü oyuncu 2020 senesinde Blu TV'de yayınlanan Yarım Kalan Aşklar dizisinde rol almıştı. Fakat asıl çıkışını Menajerimi Ara isimli dizi sayesinde gerçekleştiren ve Beren karakterini canlandıran oyuncu dikkatleri üzerine çekmişti. Son zamanlarda magazin gündeminin üst sıralarında yer alan Medine, bu kez farklı bir proje ile adından söz ettirmeyi başardı.

Uzun süre boyunca Menajerimi Ara dizisinde rol alan ve geniş bir hayran kitlesine ulaşan Yaprak Medine, oyunculuk performansının yanı sıra güzelliği ile de dikkat çekiyor. Ünlü oyuncunun yeni sezonda Son Yaz dizisi ile seyirci karşısına çıkacağı bilgisine ulaşıldı.

Son Yaz dizisinde Hafsanur Sancaktutan’ın başarılı bir şekilde canlandırdığı Yağmur karakteri ile Cemre karakterinin ilerleyen bölümlerde karşı karşıya gelmesi beklenmekte. Genç oyuncu Yaprak Medine ise Menajerimi Ara dizisi ardından Son Yaz’da rol alacak. Kariyer noktasında önemli bir başarıya imza atan genç isim, bugüne kadar pek çok fırsat elde etti.

Rol aldığı diziler ile geniş bir hayran kitlesine ulaşma ve yeteneklerini sergileme fırsatı bulan Yaprak Medine, yeni projesi olan Son Yaz ile hayranları tarafından merak ve heyecan içerisinde bekleniyor. Kısa süre içerisinde Son Yaz isimli televizyon dizisi projesinde rol alacak olan oyuncu, seyirci kitlesi karşına çıkacak ve magazin gündeminde yer alacak.