Yapıkredi'den 50000 TL Nakit Müjdesi! Kara Listede Olanlar Alabilecek

Başvuru yapan tüm vatandaşlar anında 50.000 TL kredi alabilecek! Zor zamanda vatandaşın yanında olan ve ekonomik sıkıntılardan geçilen bu süreçte elini taşın altına koyan, Türkiye'nin önde gelen Kamu Bankası Yapıkredi'den bir müjde daha geldi. Bankalara pek çok kez kredi başvurusu yapmasına rağmen sürekli ret yanıtı alan ve kara listede bulunan vatandaşlar da 50.000 TL anında kredi kullanabilecek! Detaylar haberimizde sizlerle...

Yapıkredi Bankası'ndan kredi başvurusu yapıp ret yanıtı alan vatandaşlara ve kara listede olanlara büyük müjde! Tam 50.000 TL'ye kadar anında kredi verilecek. Üstelik sadece başvuru yapmak da yeterli. Bankalar kredi başvurularında başvuru yapan vatandaşın kredi notuna, gelir durumuna, borçlarına vb. birçok ekonomik verisine bakıyor. Bu nedenle de pek çok kişi ihtiyaç duyduğu krediye ulaşamıyor ve bankalardan ret yanıtı alıyor.

Yapıkredi'den Kara Listedekilere 50.000 TL'ye Kadar Kredi

Yapıkredi Bankası tarafından Temmuz ayı bitmeden hayata geçirilen kredi kampanyası ile birlikte kara listede olan vatandaşlara da müjde geldi. Kredi başvurusu yapmasına karşın kredi onayı alamayan ve kredi notu düşük olan tüm vatandaşlar 50.000 TL'ye kadar kredi kullanabilecekler. 36 ay vade seçeneğiyle sunulan kredi paketinde başvurular da hızla sonuçlandırılmaktadır. Yapıkredi Bankası, kredi notu (puanı) olumlu olan vatandaşlara daha yüksek limitler dahilinde kredi kullandırırken kredi notu düşük olan ve acil nakit ihtiyacı bulunan vatandaşlara da 50.000 TL'ye kadar kredi verileceğini duyurdu.

Yapıkredi Bankası 50.000 TL Kredi Başvurusu

Yapıkredi Bankası tarafından duyurulan son dakika kredi paketine başvurular Yapıkredi Mobil ve İnternet Bankacılığı üzerinden kolaylıkla gerçekleştirilebiliyor. Emekli olup kredi notu düşük olanlar kredi kullanmak istediklerinde emekli aylıklarını Yapıkredi Bankasına taşımaları önem arz ediyor.

50.000 TL kredi kullanmak isteyen bir sigortalı çalışan; en az 6 aydır sigortalı olarak o iş yerinde çalışıyor olmalıdır. Ayrıca 36 aya kadar vade seçeneği bulunan ihtiyaç kredisi kampanyasına başvurular Yapıkredi Bankası şubelerinden de yapılabilmektedir.