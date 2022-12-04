Yapı Kredi Emekliye 7.500 TL Promosyon Ödemesi Yapıyor!

Yapı Kredi pek çok bankanın sunduğu avantajlara bir yenisini daha ekliyor. Emeklilik paketi kapsamında SSK, Bağ-kur ve Emekli Sandığı üzerinden hesabı bulunanlara toplamda 7.500 TL'ye ulaşan emekli promosyon duyurusunda bulundu. Yıl sonuna kadar geçerli olan kampanyadan faydalanmak isteyenlerin banka hesabına maaş taşıma işlemini sağladıktan sonra 3 yıl boyunca aynı bankada kalma sözü vermesi yeterli oluyor. Emekli maaşına ek olarak sunulan promosyon rakamı için geri ödeme talep edilmiyor. Her emekli bu işlemi bulunduğu bankadan Yapı Kredi Bankası hesaplarına maaşını taşıdığı anda faydalanabiliyor.

Yapı Kredi Promosyon Başvurusu Nasıl Yapılır?

Alınan aylık emekli maaşına göre değişen rakamlar bankanın belirlemiş olduğu bir para politikası kapsamında kişiye özel olarak sunuluyor. İlk kez emekli olacaklar e-devlet platformunu kullanarak emeklilik belgesinde Yapı Kredi bankasını işaretlemesi yeterli oluyor. Başvuru sırasında sunulan dilekçe üzerinde banka tercihinde bu detaya dikkat edilmesi gerekiyor. Başka bir bankada emeklilik hesabı bulunanlar Yapı Kredi'ye geçerek sunulan promosyondan faydalanmak isteyenlerin süreci daha farklı oluyor.

Yapı Kredi mobil uygulaması üzerinden bireysel internet şubesi aracılığıyla ya da müşteri hizmetleri hesabı aranarak emekli maaşı taşıma işlemi kısa sürede tamamlanabiliyor. Yapı Kredi müşteri hizmetleri hattını arayarak emekli maaşı taşıma işlemini kısa sürede gerçekleştirmek isteyenler 444 0 444 numaralı hat ya da 0850 222 0 44 numaralı çağrı merkezi hattı üzerinden iletişime geçebilir.

Yapı Kredi Promosyon Ödeme Tablosu

Bankanın sunmuş olduğu promosyon teklifi 31 Aralık tarihine kadar geçerliliğini koruyor. Aşağıdaki ödeme tablosu incelenerek aylık olarak alınan maaşa göre ne kadar promosyon alınacağı net olarak belirlenebilir:

3.500 TL ve altı emekli aylığı alanlar 4.200 TL 5 Bankadan deprem! Ödemeler kolayca alınacak ve gelir belgesiz ödeme olacak

3.500 TL - 7.500 TL arası emekli aylığı alanlar 5000 TL

7.500 TL - 10.000 TL arası emekli aylığı alanlar 6.300 TL

10.000 TL ve üzeri emekli aylığı alanlar 7.000 TL

Yapı Kredi Ek Kazançlarından Nasıl Faydalanılır?

Sunulan faydadan yararlanmak isteyenlerin emeklilik maaş hesabı taşıma işlemini tamamladıktan sonraki geçen 2 ay içerisinde 2 yeni fatura ödeme talimatı vermesi gerekiyor. Verilen talimat sonrasında 200 TL ek kazanç elde ediliyor. Banka promosyonundan faydalanan emekliye yıl sonuna kadar kredi kartı alınmalı. Kredi kartı başvurusu onaylanan emekli 31 Ocak 2023 tarihine kadar toplamda 500 TL'lik harcama yaptığında ek 300 TL nakit promosyondan faydalanabilir. ilk maaş ödemesi alındığında hesaba tanımlanıyor. Yapı Kredi Bankası sunmuş olduğu 7.500 TL promosyon kampanyası üzerinde değişiklik yapma ya da kampanyayı durdurma hakkını kendinde saklı tutar.

Yapı Kredi Emeklilik Paketi Avantajları Nelerdir?

Yapı Kredi emeklilik kampanyasında özel paket avantajı kapsamında şu faydalardan yararlanılabilir: