Yapı kredi bankasından kredi notuna göre 75.000 TL online kredi kampanyası başladı

Yapı kredi bankasından kredi notuna göre 75.000 TL online kredi kampanyası başlamıştır. Bu kampanya ihtiyaç kredisi olarak verilmektedir. Uygun faizlerle kredi alabileceğiniz bu bankadan şubelere gitmeden hesabınıza 75.000 TL krediyi atabilirsiniz. Yalnız kredi onayı alabilmeniz için bankanın belirlediği şartlar vardır. Bu şartlara uygun olmayan kişiler kredileri kullanamazlar. İşte sizlere bu bankanın verdiği ihtiyaç kredisi ile ilgili başvuru şartları ve aşamaları hakkında bilgiler…

Yapı Kredi Bankası ihtiyaç kredisi, konut kredisi, taşıt kredisi gibi kredilerde sürekli olarak güncel kampanyalara yapmaktadır. Daha önceleri gelir belgesiz kredi vermeyen bu banka son yapılan kredi faiz düşüşlerinden sonra bankaların rekabetlerini ön planda tutarak müşterilere anında gelir belgesiz ihtiyaç kredileri vermeye başlamıştır. Sizde bu bankadan istediğiniz zaman, kredi başvurusu yapabilir ve gelir belgesi olmadan kredinizi kullanabilirsiniz. Bu kredi onayını alabilmeniz ve gelir belgesiz olarak Yapı Kredi Bankası kredisi kullanmanız için bazı şartlar vardır. İşte o şartlar şu şekildedir.

Yapı Kredi Bankası Kredi Şartları Nelerdir?

Bu banka hem banka şubelerinden hem de internet ortamında kredi veren bankalardan birisidir. Bankaya ilk defa kredi başvurusu yapacaksanız en fazla 50.000 TL kredi başvurusu yapabilir, bu krediyi de gelir belgeniz ile birlikte en yakın Yapı Kredi Bankasından kullanabilirsiniz. Ama eğer bu bankadan bir kredi kullandınız, kredi kartınız var veya bir hesabınız varsa hiç bankaya gitmeden, 75.000 TL’ye kadar online olarak kredi kullanmanız mümkündür. Kredi Başvurusu için banka kredi notu yüksek olunmasını istiyor. Eğer bu bankadan bir hesabınız varsa hemen bankayı arayarak kendinize bir internet şifresi oluşturabilir ve bu krediyi kullanabilirsiniz.

Kredi Başvurusu Nasıl Yapılır?

Kredi başvurusu internet bankacılığı şifreniz ile giriş yapmak için Yapı Kredi Mobil uygulaması veya internet bankacılığı kullanımı için banka resmi internet sitesi üzerinden giriş yapılmalıdır.

Giriş yapıldıktan sonra başvurular bölümünden kredi başvurusu seçeneğine girdiğinizde size verilecek kredi limitini size göstereceklerdir. Eğer bu limit yetersiz geliyorsa yeni limit isteyebilirsiniz. 75.000 TL’ye kadar kredi limiti tanımlanır. Bu limiti kullanmak istiyorsanız hemen hesabınıza adımları takip ederek krediyi atabilirsiniz. Kartınızdan veya hesabınızdaki parayı bankadan çekerek kredinizi ve ihtiyaçlarınızı gidermiş olursunuz.

Dilerseniz hesaptan başka bir bankaya gönderebilirsiniz. Bu krediler 7 gün 24 saat verilmektedir. 7 gün 24 saat verilen bu kredilerde banka onay vermezse banka şubelerine yönlendirecektir. Banka şubelerinden ise kredi başvurusu için sizden evrak isteyeceklerdir.

Ayrıca online kredi başvurusu yaptığınız zaman onaylanan krediyi de kabul etmiyorsanız daha fazla üst limit için banka şubesine evraklar ile gitmeniz gerekiyor. Online kredilerde sadece otomatik onay aldığınız kredileri kullanabilirsiniz. Online olarak sadece ihtiyaç kredisi başvurusu yapabilirsiniz. Konut kredisi, taşıt kredisi, ipotekli kredi, esnaf kredisi gibi kredileri banka şubelerinden yapmanız gerekiyor.