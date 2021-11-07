Yapı Kredi Bankası ve Akbank emekli olan kişilere 50.000 TL hesabına para yatırıyor

Emekli olan kişilere kampanya yapan bankalardan olan Yapı Kredi Bankası ve Akbank 50.000 TL'ye kadar yeni bir kampanya duyurusu resmen duyurdu. 50.000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi kullanmak isteyen emeklilere bu iki bankanın hangisinden başvuru yaparsanız yapın 36 ay vadeye kadar sizlere Hemen para yüklenecek. Yapı Kredi Bankası ve Akbank üzerinden ihtiyaç kredisi kullanmak isteyen kişiler 50.000 TL'ye kadar bu kredileri almak istiyorlarsa banka şubelerine gidebilir veya bankanın resmi internet sitesi üzerinden bilgi alabilirler. Yapı Kredi Bankası ve Akbank yapmış olduğu bu duyuruda özellikle emekli olan kişilerin kendi bankalarından maaş almaları durumunda daha yüksek limitlerde kredi vereceğini de duyurdu.

Yapı Kredi Bankası emekli olanları 50.000 TL hesapları yatıracak

Yapı Kredi Bankası üzerinden emekli maaşı alıyorsanız size en yakın banka şubesine giderek veya bankanın mobil uygulamasını kullanarak bu bankadan kredi başvurusu yapabilirsiniz. Yapı Kredi Bankası üzerinden yapılacak olan kredi başvurusu sonrasında 50.000 TL'ye kadar kredi onayı alan kişiler İhtiyaç Kredisi olarak 36 ay vadeli bu krediyi kullanabilecek ve diğer bankadaki olan kredi kartı kredi borçlarını kapatarak işlem yapacaklardır. Yapı Kredi Bankası üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak istiyorsanız ilk taksit ödemesinde 3 ay erteleme toplamda ise 36 ay vadeli olarak bu kredileri kullanabilirsiniz.

Yapı Kredi Bankası ayrıca emekli olan kişileri SMS ile kredi onayı veriyor. SMS ile kredi başvurusu yapmak istiyorsanız bireysel yazımı boşluk bırakın t.c. kimlik numarası yazın boşluk bırakın ve aylık geliri yazarak 4411 numarasına mesaj ile gönderin. 5 dakika içerisinde Kredi sonucu gelecek onaylanan kredinizi kullanacaksınız.

Akbank emekliye 50.000 TL yatırıyor

Akbank üzerinden emekli olan müşterilere de 50.000 TL'ye kadar ödeme yatıyor. Akbank üzerinden emekli maaşı alıyorsanız bankanın mobil uygulaması sizleri hızlı bir şekilde kredi onayı verecek. Emekli maaşı Akbank üzerinde olan kişilere 50.000 TL'ye kadar kredi kullandıracak olan bu bankadan istediğiniz zaman kredi başvurusu yapabilir onaylanan Kredinizi banka şubelerine gitmeden kendi emekli hesabınıza atabilirsiniz. Akbank internet sitesinden ve Akbank banka şubeleri üzerinden de istediğiniz zaman kredi başvurusu yapabilir düşük faiz oranları ile 50.000 TL kullanabilirsiniz.