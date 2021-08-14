Yapı Kredi Bankası ve Akbank 20.000 TL Hızlı Kredi Vereceğini Duyurdu, Bu Krediler Hemen Hesaba Yatıyor

20000 TL, hızlı kredi başvurusu yapmak istiyorsanız, ilk olarak banka kredi notunuzun uygun olması gerekiyor. Banka kredi notu düşük olan müşteriler, maalesef kredi onayı alamazlar. Kredi başvurusu yapacak olan kişilerin daha önceki banka çalışmalarının iyi olması sonucu puanının 1300 üzerinde ise vereceğimiz bankalardan 20 bin TL kredi kullanabilecektir. 20000 TL kredi başvurusu yaptığınızda, onay alırsanız, ister banka şubesinden isterseniz de internet bankacılığı üzerinden gelir belgesiz olarak bu kredileri kullanabilirsiniz. Bu krediler bankaların ağacı ihtiyacı olan kişilere verdiği kredilerdir.

Yapı Kredi Bankası, 20000 TL hızlı kredi başvurusu

Yapı Kredi Bankası üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak isteyen müşteriler, 20000 TL kredi kullanmak istiyorsa, internet üzerinden veya cep telefonundan mesaj atarak bu kredi için başvuruda bulunabilirler.

20000 TL, hızlı kredi başvurusu yapacak olan kişiler internet üzerinden kredi başvurusu yaptıklarında onay alırlarsa, kredilerini hemen hesaplarına atabilmeleri için internet bankacılığı şifresine ihtiyaçları vardır. Yapı Kredi Bankası, mobil uygulaması üzerinden veya internet bankacılığı üzerinden yapacağınız kredi başvurularında, onay alırsanız hemen bu onaylı tutar, hesabınıza yatar. Bu şekilde bankaya gitmeden kredi kullanmış olursunuz.

Yapı Kredi Bankası ayrıca SMS ile de hızlı bir şekilde onay veriyor. Cep telefonumuzun mesaj kısmına girerek bireysel TC KİMLİK Aylık Gelir yazarak bu mesaja 44 11 numarasına gönderebilirsiniz. Mesaj gönderdikten 5 dakika sonra kredi başvuru sonucu sizlere gelecektir, onaylanan kredinizi banka şubesinden kullanabilirsiniz.

Akbank, 20000 TL hızlı kredi başvurusu

Akbank'tan ihtiyaç kredisi kullanacak olan kişiler, hızlı bir şekilde onay alıp hızlı bir şekilde kredi kullanmak istiyorsa, Akbank Direkt uygulamasına girerek buradan kredi başvurusu yapabilir. Akbank Direkt uygulamasına girmek için bankada bir hesabınızın olması ve bu hesaba bağlı bir internet bankacılığı şifrenizin olması gerekiyor. 20000 TL'ye kadar verilen bu kredilerde 36 ay vade ve 3 ay erteleme yapma imkanınız da bulunmaktadır.

Akbank, 20000 TL ihtiyaç kredisi başvurusu yapacak olan müşteriler, 36 ay vadeye kadar bu kredileri istedikleri zaman hesaplarına atabiliyor. Ayrıca SMS atarak, kredi başvurusunda bulunabilirsiniz. Kredi yazın boşluk bırakın ve TC kimlik numaranızı 44 25 numarasına göndererek kredi başvurusunda bulunabilirsiniz. 444 25 25 numarasını arayarak kredi başvurusu yapılıyor. Ayrıca bu numarayı arayarak yaptığınız kredi başvurusunu sorgulamasında yapabilirsiniz.

Akbank üzerinden verilen 20000 TL ihtiyaç kredisinde kredi notunuza göre de faiz oranı uygulanacaktır. Kredi başvurusu için ayrıca kimliğinizle birlikte en yakın Akbank şubesine giderek, gişelerden veya bireysel müşteri temsilcisi üzerinden de ihtiyaç kredisi başvurusu yapabilirsiniz.