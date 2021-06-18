Yapı Kredi Bankası Üzerinden 10000 TL ve 20000 TL Devlet Destekli Kredi Verilecek

Yapı kredi bankası ihtiyaç kredisi kampanyası duyurdu. Sizlerde bu banka üzerinden eğer ihtiyaç kredisi almak istiyorsanız, bazı durumlarda devlet destekli onay alabilirsiniz. Devlet özellikle pandemi döneminde, bankaların daha cazip kampanyalar yaparak, müşterileri üzmeden kredi onayı verilmesini istiyorlar. Daha önceki zamanlarda eğer başvuru yaptıysanız ve onay alamadıysanız, Yapı Kredi Bankası düşük faiz oranları ile sizlere 10000 TL ve 20000 TL kredi imkanı tanıyacaktır.

Bankanın resmi internet sitesi ve sosyal medya hesabından da yapılan bu kredi duyurusu ile birlikte, müşterileri olan veya olmayan herkes başvuru yapabilecekler. Yapı Kredi Bankası üzerinden kredi alacak kişiler, belirli politikalara uygunsa anında onay alabileceklerdir. Yapı Kredi Bankası kredi şartları ve başvuru aşamaları şu şekilde...

Kredi Başvurusu Şartları da Belirlendi

Yapı Kredi Bankası üzerinden kredi kullanacak olan kişiler için kredi başvuru şartları belirlendi. Başvuru yapan kişiler, daha önce 1300 ve üzerinde kredi notu olması gerekiyordu. Kredi notu düşük olduğu için onay alamayanlara şimdi yeni kampanya başladı. 1100 puan ve üzerinde olan kişiler, başvuru yapabilecekler. TC vatandaşı olmanız yeterlidir. Kredi ve kredi kartı kullanıyorsanız, son ödemelerini de yapmanız gerekiyor. Sizlerde bu şekilde başvuru yapacaksanız, kredinizi hemen kullanabilirsiniz. Başvuru yapmak isteyenlere de banka kolay başvuru yöntemleri hazırlıyor.

SMS ile 20000 TL Kredi Onayı Verilecek

Yapı Kredi Bankası üzerinden 10000 TL ve 20000 TL kredi başvurusu yapacak kişiler, aynı paket üzerinden başvuru yapabileceklerdir. Bunun için kredi başvurusu yapmak için verdiğimiz yöntemler ile işlemlerinizi yapabilirsiniz. SMS ile 20000 TL kredi almak için cep telefonunuzdan mesaj atmanız gerekiyor. Bireysel TC Kimlik Aylık Gelir yazarak 4411 numarasına mesaj atarsanız, kredi başvurusu yapmış olacaksınız. Kredi başvurusu yaptıktan hemen sonra banka sizlere sonucu söyleyecektir.

Kredi sonucu uygun olan kişilerde, SMS ile 20000 TL kredilerini hemen banka şubelerinden alabileceklerdir. 36 ay vadeli kullanılacak bu kredilerde banka 3 ay erteleme imkanı da sağlamaktadır. 20000 TL kredi başvurusu ayrıca bankanın resmi internet sitesi üzerinden de yapılıyor. www.yapikredi.com.tr adresinden de başvuru formunu doldurarak ne kadar onay aldığınızı görebilirsiniz.