Yapı Kredi Bankası sigorta girişi olanlara 50.000 TL 36 ay vadeli kredi verecek. Yapı Kredi Bankası üzerinden 50.000 TL'ye kadar 36 ay vadeli kredi kullanabileceksiniz. Yapı Kredi Bankası yapmış olduğu bu Kredi kampanyasında 50.000 TL 36 ay vadeli olarak alacağınız krediler de sizlere Kredi şartlarına uygun olmanız durumunda düşük faiz oranları ile kredi imkanı sunacak. 50.000 TL'ye kadar ihtiyacı olan müşteriler ihtiyaç kredisi kullanabilirler ve ayrıca diğer bankalardaki olan kredi ve kredi kartı borçlarında limit yetmesi durumunda kapatabilmektedirler.

Yapı Kredi Bankası yapmış olduğu bu kampanya da bazı şartlara uygun olan müşterilere onay vereceğini duyurdu. sms ile veya Yapı Kredi Bankası resmi internet sitesi üzerinden yapacağınız Kredi başvurularında onay almanız durumunda aynı gün içerisinde işlem yapabilir ve kredinizi kullanabilirsiniz.

Yapı Kredi Bankası yapmış olduğu Bu kampanyada ihtiyaç kredisi kullanacak olan müşterilere kredi notu ve kredi siciline bakarak onay vermektedir.

Yapı Kredi Bankası kredi başvurusu nasıl yapılır?

50.000 TL Yapı Kredi Bankası kredisi ne başvuru yapmak istiyorsanız en kolay yöntemlerden bir tanesi olan SMS ile kredi başvuru yöntemine hızlı bir şekilde girebilirsiniz. Yapı Kredi Bankası 4411 numarasına cep telefonumuzdan mesaj attırarak sorgulama yapacak ve 5 ila 10 dakika arasında sizlere Kredi sonucunu hemen söyleyecektir. Yapı Kredi Bankası üzerinden 50.000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi kullanmak isteyen müşteriler 36 ay vadeli olarak bu kredileri hızlı bir şekilde hesaplarını aktarabilecek.

SMS ile kredi başvurusu yapmak istiyorsanız bireysel yazılı boşluk bırakın t.c. kimlik numaranızı yazın boşluk bırakın ve aylık geliriniz de yazarak bu mesajı 4411 numarasına gönderelim. 4411 numarasını atmış olduğunuz mesaj sonrasında banka değerlendirmeye hızlı bir şekilde yaparak size ne kadar kredi onayı aldığınızı ve hangi faiz oranları ile kredi kullanacağınızı söyleyecektir.