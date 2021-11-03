Yapı Kredi Bankası internet sitesi üzerinden duyurdu ve gelir belgesiz kredi vereceğini açıkladı

Yapı Kredi Bankası üzerinden ihtiyaç kredisi kullanmak isteyenlere müjdeli Haber geldi. Gelir belgesiz olarak ihtiyaç kredisi kullanmak isteyen kişiler Yapı Kredi bankası'ndan yüksek limitlerde 200 bin TL'ye kadar istedikleri zaman kredi kullanabilecekler. Yapı Kredi Bankası banka müşterilerine hızlı bir şekilde acil ihtiyaç kredisi kampanyası yapıyor. Bu kampanyalardan bir tanesi de gelir belgesiz olarak verilen ve daha önce 50.000 TL'ye kadar ödenen 200.000 tl yeni kredi kampanyasıdır.

Yapı Kredi Bankası üzerinden verilecek olan gelir belgesiz ihtiyaç kredisi kampanyasına katılmak isteyen kişilere banka kredi notu 1200 ve üzerinde olması durumunda ihtiyaç kredisi onayı verecek. Bankadan yapılan açıklama ile birlikte bu kredileri ayrıca sigortalı olarak çalışan veya emekli olan müşteriler istedikleri zaman kullanabilecekler.

Yapı Kredi Bankası gelir belgesiz kredi başvurusu nasıl yapılır?

Yapı Kredi Bankası üzerinden gelir belgesiz olarak ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak isteyen kişiler banka sms kredi servisi ile istedikleri zaman kredi başvurusunu yapabilirler. Yapı Kredi Bankası SMS ile kredi başvurusu yapmak istiyorsanız cep telefonunuzun mesaj kısmına girerek bireysel yazın boşluk bırakın t.c. kimlik numaranızı yazın boşluk bırakın ve aylık gelirinizi yazarak 4411 numarasına bu mesajı gönderin. Mesajı gönderdikten 5 dakika sonra sizlere Kredi sonucu gelecek ve onaylanan tutar kadar kredi hesaba yatacak. Yapı Kredi Bankası yapmış olduğu bu kampanya ile birlikte 200 bin TL'ye kadar müşterilere kredi desteği vereceğini duyurdu.

Yapı Kredi Bankası mobil uygulama üzerinden kredi başvurusu

Yapı Kredi Bankası mobil uygulama üzerinden de ihtiyaç kredisi başvurusu yapma imkanı sağlıyor. İhtiyaç kredisi başvurusu yapmak isteyen müşterilere banka hızlı bir şekilde Kredi onayını internet bankacılığı şifresi alarak yaptırıyor. Yapı Kredi Bankası üzerinden almış olduğunuz internet bankacılığı şifresi ile birlikte bankanın mobil uygulamasına girerek buradan 7 gün 24 saat hafta sonları cumartesi ve Pazar günleri de dahil istediğiniz zaman kredi başvurusu yapabileceksiniz. Yapı Kredi bankası'nın mobil uygulaması üzerinden yapmış olduğunuz kredi başvurusu onay alırsa banka şubesine gitmeden bu krediyi hemen hesaba yatırabilirsiniz.