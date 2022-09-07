Yapı Kredi Bankası Hesabı Olanlar Dikkat: Bankadan Yapılan Açıklama Önemli, İşlem Yapmak İçin 4 Gün Kaldı

Yapı Kredi Bankası üzerinde hesabı olan vatandaşlar için başlatılan yeni kredi kampanyasında nakit ihtiyacı olan kişilere 3 ay ertelemeli 36 ay vadeli yeni bir ihtiyaç kredisi kampanyası hazırlanacağı açıklandı. 4 gün içerisinde başvurularını gerçekleştirecek olan ve bu bankada hesabı olan vatandaşlar için yapılan kampanyada 44000 TL kadar sizlere 36 ay vadeli gelir belgesiz olarak yeni bir kredi kampanyası oluşturuldu.

Ekonomik sıkıntı yaşayan vatandaşlar ile birlikte kredi kullanacak olan kişinin şartları uygun olmaları durumunda 3 ay ertelemeli olarak ihtiyaç kredisi olabilecekleri bu kampanyalardan yararlanmaları için hemen işlem yapmaları gerekiyor. Yapı Kredi Bankası, resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuru sonrasında başvurularını gerçekleştirerek, kredi almak isteyen kişilere 90 gün ertelemeli olarak işlem yapılarak kredi imkanı sağlanmaktadır. En yakın banka şubesine giderek kredi başvurusunda bulunmak istiyorsanız, 44000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi almak için sizlere hızlı bir şekilde sonuç verilmektedir.

Yapı Kredi Bankası üzerinden sizlerde bu kampanya katılarak nakit kredi kampanyasından başvurularınızı gerçekleştirmek istiyorsanız, Yapı Kredi Bankası şubelerine gitmeden hemen cep telefonunuz üzerinden SMS atarak işlem yapabilirsiniz. Sms ile ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak isteyen vatandaşlar, Bireysel yazıp boşluk bırakıp, kimlik numarasını yazıp boşluk bırakıp aylık gelirini yazarak bu mesajı: 44 11 numarasına gönderebilirler. Yapı Kredi Bankası üzerinden başlatılan İhtiyaç Kredisi kampanyasında nakit ihtiyacı olan kişilere 90 gün ertelemeli olarak işlemler gerçekleştirilerek aynı gün içinde hizmet verilmektedir.

Banka hesabı olan vatandaşlar ise şubelere gitmeden kredi kullanmak istiyorlarsa, ihtiyaç kredisi almak için şubelere gitmeden işlem yapmak istiyorlarsa internet bankacılığı uygulamaları üzerinden kredi kullanabilmektedirler. Yapı Kredi Bankası internet bankacılığı uygulaması üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak istiyorsanız, şubelere giderek hemen şifre oluşturabilir ve mobil uygulamaya giriş yaparak buradan 7 24 kredi alabilirsiniz.