Yapı Kredi Bankası Emekliye 10.000 TL Ödeme Yapacağını Açıkladı!

Yapı Kredi Bankası, emekli vatandaşlara özel olarak 10.000 TL ödeme yapılacağını, üstelik bu ödemelerin de şartsız verileceğini açıkladı. Gelir Belgesi olmadan yapılacak olan nakit ödemeler, son dakika açıklaması ile kamuoyuna sunuldu.

Yapı Kredi Bankası’ndan emekli vatandaşlara özel olarak 10.000 TL’lik gelir belgesi Şartı olmadan nakit ödeme kampanyası başlatıldı. Emekli olan vatandaşların her türlü nakit ihtiyaçlarına yönelik olarak çeşitli ihtiyaç kredisi kampanyalarına imza atan Yapı Kredi Bankası, açıkladığı bu son kampanya ile beraber vatandaşlara 10 Bin TL ve bu tutarın üzerinde ihtiyaç kredilerinin verileceğini ve emekli olunması durumunda ise bekleme olmadan hızlı bir şekilde kredilere onay verilebileceği bilgisini paylaştı. Nakit ihtiyaçlarının olması halinde Yapı Kredi Bankası üzerinden, emekli vatandaşlar 10 Bin TL’ye kadar olan tutarlar, gelir belgesi ibraz etmeden nakit ihtiyaç kredilerini kullanabilecektir. Üstelik kredi başvurularını yapacak olan vatandaşlar eğer ki ihtiyaç kredisi kullanmak istiyorlar ise emekli maaşını bu banka üzerinden alma zorunluluğu şartı da yoktur. Emekli maaş miktarına göre, başvuru yapan kişilere krediler için onayı verilecek ve de 10.000 TL’ye kadar olan tutarlarda gelir belge şartı aranmadan 10.000 TL üzerindeki tutarlar için ise gelir belgesi sunarak kredi kullanmak mümkündür.

Yapı Kredi Bankası, emeklilere yönelik açıkladığı bu kredi kampanyasında bazı şartları aramaktadır. Nakit ihtiyacında olan vatandaşlar, 10 Bin TL’ye kadar olan tutarlarda kredi kullanmak istiyor ise Yapı Kredi Bankası aracılığı ile yapacakları kredi başvurusunda özellikle de ilk taksit ödemesinde 3 aylık erteleme, toplamda ise 36 ay vade uygulaması ile kredi kampanyasına katılım mümkündür. Bu uygulamalardan ve avantajlardan faydalanmak için ise banka kredi puan seviyesinin en az 1200 puan ve üzerinde olması, banka politikaları ile ilgili bir sıkıntı olmaması ve de emekli maaşını alması yeterli sayılacaktır.

Kampanyalı kredi başvurusunu gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar, banka şubelerinden bu işlemleri yapabilecekleri gibi isteyen kişiler de SMS aracılığı ile internet üzerinden ve de mobil uygulama kullanarak 7 gün 24 saat aralıksız ve zaman sınırı olmadan başvurularını rahatlıkla yapabileceklerdir.