Yapı Kredi Bankası emekli olan vatandaşlara gelir belgesi olmadan 10.000 TL Ödeme yapacak!

Yapı Kredi Bankası emekli vatandaşlarımız için gelir belgesi olmadan 10.000 TL ödeme kampanyası başlattı. Haberin detayları yazımızda…

Yapı Kredi Bankası emekli vatandaşlarımız için gelir belgesi olmadan 10.000 TL ödeme başlattı. Emekli Vatandaşlarımızın birçok ihtiyacına göre ihtiyaç kredisi kampanyalarında bulunan Yapı Kredi Bankası yapmış olduğu son kampanya ile birlikte emekli vatandaşlarımıza 10.000 TL veya üzerinde ihtiyaç kredisi vereceğini duyurdu. Vatandaşlarımızın emekli olmaları durumunda Kredi onayını hızlıca alabileceklerini duyuran banka gelir belgesi olmadan emekli vatandaşlarımıza 10.000 TL ödemeyi kullanılabilecek Kredi başvurusunda bulunmak isteyen emekli maaşları mı için maaşlarını Yapı Kredi Bankası'ndan alma şartı bulunmamaktadır. Emekli maaşlarını da göre sizlere kredi onayı verilecek gelir belgesi olmadan 10.000 TL'ye kadar veya 10.000 TL üzerinde gelir belgeli bir şekilde ihtiyaç kredinizi kullanabileceksiniz.

Yapı Kredi bankasının emekli vatandaşlar için düzenlemiş olduğu bu kampanyada ise bazı şartlar bulunmaktadır. Şartlardan ilki başvuruda bulunacak olan vatandaşın emekli olmasıdır nakit ihtiyacı olan emekli vatandaşlarımız Yapı Kredi Bankası'ndan kullanacakları 10.000 TL'lik nakit ödemelerde ilk taksit ödemelerini 3 ay ertelemeli ve toplam 36 ay vadeli olarak Kredi kampanyasına katılabilmektedir. Banka kredi notunun 1200 veya üzerinde olması bankalar üzerinde herhangi bir sıkıntı bulunmaması emekli maaşı almak için yeterli olacaktır.

Yapı Kredi Bankası'nın 10.000 TL'lik ödemesine başvuruda bulunmak isteyen vatandaşlarımız dilerlerse başvurularını banka şubelerinden veya SMS ile mobil uygulama üzerinden 7/24 ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunabilirler.

SMS ile Yapı Kredi bankasının ihtiyaç kredisi ne başvuruda bulunmak isteyen vatandaşlarımız cep telefonlarının SMS kısmından bireysel yazıp boşluk bırakıp kimlik numarasını yazıp boşluk bırakarak aylık geliri yazıp 4411 numarasına mesaj olarak gönderebilirler. Göndereceğiniz bu sms ile başvurunuzu yapmış olacaksınız. Banka sizlere hızlı bir şekilde geri dönüş yapacaktır sms ile ihtiyaç kredisi onayı alan vatandaşlarımız Yapı Kredi bankalarının şubelerine giderek Sadece kimlik belgeleri ile 10.000 TL kredilerine anında kullanabilirler. Bankanın web sitesi üzerinden giriş yapıp burada ihtiyaç kredisi formunu eksiksiz bir şekilde doldurup gönderebilirsiniz. Kredi sonucunuz SMS olarak tarafınıza iletilecektir internet sitesi üzerinden yapacağını kredi başvurunuz onaylanırsa banka şubelerinden kimlik veya gelir belgesi 10.000 TL'lik ödemenizi kullanabilirsiniz.