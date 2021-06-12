Yapı Kredi Bankası Duyurdu Motosiklet Kredisi İçin Şartlar Belli Oldu

Yapı Kredi Bankası üzerinden her ihtiyaca göre kredi kampanyaları var. Kredi alacak olan kişiler, bireysel kredi, konut kredisi ve taşıt kredisi gibi istedikleri ihtiyaca göre onay veren krediler vermektedirler. Sizlerde eğer motosiklet almak istiyorsanız, Yapı Kredi Bankası üzerinden motosiklet kredisi başvurusu yapabilirsiniz. Sıfır ve ikinci el alımlarınızda, motosiklet kampanyalarına katılarak 1.000 TL ve üzerinde kredi alabileceksiniz.

Yapı Kredi Bankası yapmış olduğu bu kredi kampanyası ile birlikte, trafikte sıkıntı yaşamadan yolculuk yapmak isteyen, motosiklet almak isteyenlere yeni bir kampanya başlattı. 1.000 TL ve üzerinde motosiklet kredisi çekebileceksiniz. Sıfır ve ikinci el alımlarınızda bu kredileri kullanabilirsiniz.

Kredi Başvuru Şartları Nelerdir?

Kredi başvurusu yapacak olan kişiler, belirlenen şartlara uygun olması durumunda kredi onayı alabilirler. Şartları şu şekilde sıralayabiliriz.

Kredi başvurusu yapacak olan kişi TC vatandaşı olmalı ve 18 yaşından büyük olmalı,

Kredi başvurusu yapacak kişi en az 1100 ve üzerinde kredi notu olmalı,

Kredi başvurusu yapacak kişi sadece sıfır ve ikinci el 10 yaşını geçmeyen motosikletler için başvuru yapabilir,

Kredi kullanacak olan kişinin bankalar ile arası iyi olmalı,

Kredi alacak kişi, bankalara çok başvuru yapmamalı

Başvuru yapacak olan kişinin hesaplarında e-haciz olmamalı

Verilen bu şartları kabul ediyorsanız, Yapı Kredi Bankası Motosiklet kredisi başvurusu yapabilirsiniz.

Kredi Özellikleri Nedir? Ne Kadar Kredi Kullanabilirim?

Kredi almak isteyenler sıfır model motosiklerlerde fatura değerinin 50.000 TL'ye kadar olan kısmı için p'ine kadar kredi alabileceklerdir. 50 bin TL üzeri olan motosiklerde ise, 50 bin TL'ye kadar olan kısmı için p, 50 bin TL üzerinde olan işlemler için ise P bedelinde kredi kullanabileceklerdir.

İkinci el motosiklet alımlarında da kasko değerine göre aynı işlemler yapılmaktadır. Geri kalan kısmı bankaya teminat olarak verebilirsiniz.

Kredi Başvuru

Kredi başvurusu için en yakın Yapı Kredi Bankası şubesine gidebilirsiniz. Kredi başvurusu yapacaksanız, kimlik, gelir belgesi ve alacağınız motosiklet belgelerini bankaya götürmeniz gerekli. Kredi kullanacak olan kişiler, belgeler ile başvuru yaptıktan sonra şartlara uygunsa onay alacaklardır. Kredi kullandıktan sonra kredi ödemelerini istediğiniz gibi yapabilir, ödeme tablosunu kendinize göre oluşturabilirsiniz.

Kredi ile ilgili detaylı bilgileri, yapikredi.com.tr adresinden veya 444 0 444 numarasını arayarak da öğrenebilirsiniz.