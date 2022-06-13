Yapı Kredi Bankası Duyurdu: 66000 TL Ödeme Veriyor! Başvuru Yapan Kişiler Bireysel Müşteri Olması Yeter

13 Haziran akşamı bu yapılar, yeni kampanyada, Yapı Kredi Bankası, 66000 TL'ye kadar artık gelir belgesiz kredi vereceğini duyurdu. Bankalar üzerinden ihtiyaç kredisi kullanarak hızlı bir şekilde işlem yapacak olan vatandaşların tercih etmiş olduğu, bankaların başında gelen yapı Kredi Bankası, 36 ay vadeye kadar işlemlerini gerçekleştirmektedir.

66000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşların kampanyaya katılabilmeleri için 3 ay ertelemeli olan bu kredi kampanyalarına 5 dakika içerisinde katılabilecekleri SMS Kredi Kampanyası oluşturuldu. Cep telefonunuz üzerinden başvurunuzu gerçekleştirerek hızlı bir şekilde işlem yapabilecek ve cep telefonunuz üzerinden yapmış olduğunuz ücretli mesaj ile ne kadar kredi onay aldığınızı görebileceksiniz.

Sms ile kredi başvurusunda bulunmak istiyorsanız, bireysel, yazın boşluk bırakın kimlik numaranızı yazın boşluk bırakın ve aylık gelirinizi yazarak bu mesajı: 44 11 numarasına gönderin. Cep telefonunuz üzerinden atmış olduğunuz mesaj ile birlikte sizlere verilecek olan bu kredi kampanyasında 3 ay ertelemeli olarak ihtiyaç kredisi kullanabileceksiniz.

50000 TL üzerindeki kredilerde banka sadece 24 ay vadeli olarak işlem yapacağını bilmeniz gerekiyor. 36 ay vadeli ihtiyaç kredisi sadece 50000 TL'ye kadar kredi imkanından faydalanacak olan vatandaşlar için kullandırılmaktadır.

Banka üzerinden işlem yapacak olan kişilerin banka internet bankacılığı şifresi var ise Yapı Kredi Bankası, mobil uygulamasına giriş yaparak buradan da kredi alabileceğini söyleyebiliriz. Yapı Kredi Bankası, mobil uygulaması üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusu yapan vatandaşlar, gelir belgesiz ve masrafsız olarak ihtiyaç kredisini istedikleri zaman kendi hesaplarına yatırabiliyor. Yapı Kredi Bankası, üstelik 250.000 TL gibi yüksek limitli ihtiyaç kredisini, internet bankacılığı üzerinden vermektedir. 250.000 TL kredi kullanmak istiyorsanız, gelir durumunuzun yüksek olması ve sadece 12 ay vadeye kadar vadeli olarak ödeme tablosu oluşturmanız durumunda kredi başvurusu yapmanız sizlere uygun görülmektedir.

Emekli olan vatandaşlar, kredi kullanmak istiyorlarsa başvurularını banka şubeleri üzerinden emekli maaşını taşıyarak yapabilmektedirler. Banka şartlarına uygun olan kişiler, 250000 TL kredi kullanmak istiyorsa, banka şubelerine gitmeden emekli maaşı yüz hesab üzerinden ihtiyaç kredisi kullanabiliyor.