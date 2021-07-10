Yapı Kredi Bankası, Düşük Faiz Oranıyla, SMS Atarak, 100.000 TL Kredi Onayı Veriyor, Başvuru Rekoru Bekleniyor

Yapı Kredi Bankası son dakika yeni bir kredi kampanyası paylaştı. Son dakika olarak sizlerde bu kredilerden faydalanabilirsiniz. Son dönemlerde özellikle mesaj atarak kredi başvurusu oldukça gündemde olmaktadır. Sizlerde bir mesaj atarak SMS ile kredi başvurusu yapabilirsiniz. Yapı Kredi Bankası da bu Kredi kampanyasını yapan bankalardan biridir. Daha önceleri 50.000 TL'ye kadar verilen bu krediler şimdilerde 100.000 TL'ye kadar müşterilere onay olarak sunulmaktadır.

100.000 TL SMS kredisi başvurusu yapmak istiyorsanız banka politikalarına uygun olmanız durumunda istediğiniz zaman cep telefonu üzerinden bu krediye başvuru yapabilirsiniz. Yapı Kredi Bankası 100.000 TL SMS kredi başvurusu yaptığınızda banka sizlere hemen kredi sonucunu söyleyecektir. Onaylanan kredinizi internet üzerinden veya banka şubesinden de kullanabilirsiniz. Şimdi sizlere 100.000 TL Yapı Kredi Bankası sms kredi başvuru şartları ve nasıl başvuru yapabilirsiniz bunun hakkında bilgiler verelim.

Yapı Kredi Bankası 100.000 TL kredi almak için şartlar nelerdir?

Her bankada olduğu gibi Yapı Kredi Bankası üzerinden de 100 bin TL'ye kadar kredi başvurusu yapmak isteyen müşteriler belirli politikaları uygun olmaları durumunda onay alacaklardır. Yapı Kredi Bankası 100 bin TL kredi başvurusu yapmak istiyorsanız, Öncelikle Kredi notunuz uygun olması gerekiyor. Kredi notu 1200 ve üzerinde olan müşteriler banka sicilin de sıkıntı olmayan kişiler bu Kredi için başvuru yapabilmektedir. Yapı Kredi Bankası üzerinden kredi başvurusu yapacak olan kişilere eğer banka borçları yüzünden icralık ve avukatlık oldularsa maalesef onay alamayacaklardır.

Yapı Kredi Bankası sms kredi başvurusu nasıl yapılır?

Yapı Kredi Bankası'ndan sms ile 100.000 TL onay almak istiyorsanız cep telefonumuzun Mesaj kısmına girdikten sonra buraya Bireysel yazın boşluk bırakın Kimlik numaranızı yazın boşluk bırakın ve Aylık gelirinizi yazdıktan sonra bu mesajı 44 11 Numarasına gönderin. Gönderim yaptıktan sonra 5 dakika içerisinde sizlere banka kredi sonucu hakkında cevap verecekler. Eğer kredi onayı alırsanız, 100.000 TL'ye kadar bir limit belirlenir ve bu limite kadar olan kredinizi en yakın banka şubesinden kullanabilirsiniz. Alacağınız 100.000 TL kredi 36 ay vade yapabilir ilk taksit de 3 ay erteleme imkanından faydalanabilirsiniz.