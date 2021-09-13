Yapı Kredi Bankası Direk Onay Vereceği, 125.000 TL 36 Ay Vadeli Kredi Kampanyası İçin Reklam Paylaştı

Yapı Kredi Bankası üzerinden işlem yapacak olan kişilere yeni bir haber var. İşlem yapacak olan kişilere artık 125.000 TL kredi hemen onay verilecek. 125.000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi almak isteyenlerin durağı olacak olan Yapı Kredi Bankası, kendi internet sitesi üzerinden yaptığı duyuru ile birlikte, hemen kredi onayı vereceğini duyurdu. Yapı Kredi Bankası banka kredi notu uygun olması durumunda hemen 125.000 TL krediyi direk olarak otomatik onaylayacaktır. Yapı Kredi Bankası üzerinden işlem yapacak ve para ihtiyacı olan kişiler, 1200 ve üzerinde kredi notu varsa, kredilerini kullanabileceklerdir. Yapı Kredi Bankası, işlem yapmak isteyenlere kolay başvuru yöntemleri sunuyor...

Yapı Kredi Bankası İhtiyaç Kredisi Kampanyası...

Yapı Kredi Bankası üzerinden ihtiyaç kredisi kullanmak isteyenlere, 36 ay vadeye kadar yeni bir kredi onayı verilecek. Yapı Kredi Bankası yaptığı bu duyuruda SMS atarak ne kadar onay alacağınızı gösterecek. İnternet sitesi üzerinden verilen bilgiler ile birlikte, mesaj atarsanız, hemen kredi sonucunuz cep telefonunuza gelecektir. Cep telefonunuz üzerinden Bireysel TC KİMLİK ve Aylık Gelir yazarak 4411 numarasına mesaj atabilir, mesaj sonrasında kredinizi hemen hesaba atabilirsiniz. Yapı Kredi Bankası üzerinden 4411 numarasına mesaj atarsanız, hemen kredi sonucunuz gelecek onaylanan krediniz hemen hesaba yatacaktır.

İnternet sitesi üzerinden de kredi başvurusu yapabilir, başvuru sonucuna uygun olmanız durumunda banka hemen ne kadar onay aldığınızı size gösterebilir. Yapı Kredi Bankası üzerinden kredi alacak kişiler, onay almaları durumunda bu kredileri en yakın banka şubesine giderek de kullanabilirler. Yapı Kredi bankası 36 ay vadeye kadar ve 3 ay ertelemeli verdiği 125000 TL kredilerde, kişilerin kredi notuna göre de faiz oranı uygulamaktadır. Sigortalı olarak çalışan kişiler ile emekli maaşını Yapı Kredi Bankası üzerinden alan kişiler, düşük faizli kredi alabilir...