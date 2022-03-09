Yapı Kredi Bankası Daha Önce Kredi Almayanlara SMS Attırarak 42.000 TL Ödeme Vereceğini Resmi İnternet Sitesinden Açıkla

Yapı Kredi Bankası Daha Önce Kredi Almayanlara SMS Attırarak 42.000 TL Ödeme Vereceğini Resmi İnternet Sitesinden Açıkladı. Yapı Kredi Bankası, ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan vatandaşlar, daha önce bankalar üzerinden nakit kredi onayı alamadı ise 42.000 TL'ye kadar hemen SMS ile başvurusunu gerçekleştirerek, kredi onayı alabilecek.

Yapı Kredi Bankası, resmi internet sitesi üzerinden ve kendi sosyal medya hesapları üzerinden yapmış olduğu bu kampanya duyurusu sonrasında 42.000 TL'ye kadar kredi kullanacak olan vatandaşlara hızlı bir şekilde sonuç vereceğini açıkladı.

Sigortalı olarak çalışan emekli olan ve devlet memuru olan vatandaşların 42000 TL kredi onayı almaları durumunda 36 ay vadeye kadar işlem yapılacak ve dileyen müşteriler ilk taksit ödemelerinde 90 gün ertelemeli olarak kredi kullanabilecektir.

Yapı Kredi Bankası İhtiyaç Kredisi Başvurusu Nasıl yapılır?

Yapı Kredi Bankası, ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak isteyen vatandaşlar, kredi başvurularını SMS atarak istedikleri zaman oturdukları yerden yapabiliyor. Cep telefonunuzun mesaj kısmına gelerek, bireysel, yazın boşluk bırakın, TC kimlik numaranızı yazın boşluk bırakın ve aylık gelirinizi yazarak bu mesajı: 44 11 numarasına gönderin. Yapılacak olan başvuru sonrasında banka sizlere sonucunuzu kimlik numaranız üzerinden yapılacak olan sorgulama ile gönderecektir.

Sms ile kredi başvurusu yaptıktan sonra kredi onayı alan vatandaşların en yakın banka şubesine kimlik ve gelir, belgeleriyle birlikte giderek, 42000 TL'ye kadar nakit kullanabilecek.

Sadece SMS ile değil, bankanın resmi internet sitesi üzerinden de başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz. İhtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşlar, 42000 TL'ye kadar acil nakit kampanyasına katılmak istiyorlarsa başvurularını resmi internet sitesi üzerindeki ihtiyaç kredisi başvuru formunu doldurarak da yapabilecek. Banka şubelerinden banka ATM'si üzerinden ve müşteri hizmetleri numarası üzerinden de kredi başvurusu yapabiliyorsunuz. Yapı Kredi Bankası yapmış olduğu bu kampanyalarda düşük faiz oranlarıyla, vatandaşlara kredi imkanı sağlamaktadır. Güncel faiz oranlarını öğrenmek istiyorsanız, bankanın resmi internet sitesine girebilir veya müşteri hizmetleri numarasını arayarak telefon ile görüşerek, kredi başvurusunda bulunabilir ve faiz oranlarını öğrenebilirsiniz.