Yapı Kredi Bankası, Daha Önce Bilmediğiniz Yöntemle 25000 TL Verecek!

Yapı Kredi Bankası duyuru yaptı. 25.000 TL'ye kadar onay verecek. İhtiyaç kredisi kullanmak isteyen kişilere yeni bir kampanya duyurusu yapıldıktan sonra, vatandaşların daha önce bu kredi kampanyasından haberi olmadığı görüldü. Banka uygun faiz oranları ile müşterilerin her daim yanında olmaya devam ediyor. Yapmış olduğu ihtiyaç kredisi kampanyası ile birlikte, uygun faizlerle kredileri hemen alabileceksiniz. Yapı Kredi Bankası, uygun kredi kullanmak isteyen kişilere, banka şubelerinden aldığı başvuru ile birlikte, SMS ve internet üzerinden de onay veriyor. Bankanın yaptığı kredi kampanyasında ATM üzerinden de 25000 TL kredi vereceği duyuruldu. Resmi internet sitesi üzerinden yapılan açıklama ile birlikte, sizlerde bu şekilde kredinizi alabileceksiniz.

Yapı Kredi Bankası Duyurdu! ATM'den Onay Verilecek

Banka şubelerine gidecek zamanı olmayan veya mesai saatleri dışında kredi başvurusu yapacak olan kişiler, Herhangi bir Yapı Kredi Bankası ATM'sine girerek buradan başvuru yapabilir ve 25000 TL kredi kullanabilirler. İhtiyaç kredisi olarak verilecek bu kredilerde, banka sizlere hemen sonucu verecektir. İhtiyaç kredisi başvurusu yapmak isteyenler, 36 ay vadeye kadar Yapı Kredi Bankası üzerinden onay alacak. Alınan bu onay sonrasında kredi için hesabı olan kişiler banka şubelerine gitmeden de bu kredileri ATM'den kullanacaklar. Ayrıca banka müşterisi olmayan kişilerde banka şubelerine giderek buradan kredi başvurusu yapabileceklerdir.

SMS ile Kredi Başvurusu

Yapı Kredi Bankası üzerinden en çok tercih edilen kredi yöntemi, SMS ile kredi başvuru yöntemi olmaktadır. Kredi kullanacak olan kişiler, 36 ay vadeye kadar 3 ay ertelemeli kredi başvurusunu SMS ile de yapabilirler. SMS ile kredi başvurusu yapmak isteyenler, Bireysel, TC KİMLİK ve Aylık Gelir yazarak 4411 numarasına mesaj atabilirler. Attığınız mesaj sonrasında banka sizlere hemen sonuç verir. Onaylanan krediyi de en yakın banka şubesinden kullanabilirsiniz.

Online Kredi Veriliyor!

SMS ile kredi onayı alan kişiler veya bankada hesabı olan kişiler online internet bankacılığı üzerinden de kredi onayı alacakları. İhtiyaç kredisi başvurusu yapmak istiyorsanız, Yapı Kredi Bankası üzerinden hemen online internet şifresi ile giriş yaparak, mobil uygulama üzerinden kredi başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz. Online internet bankacılığı kredisi olarak verilen bu kredilerde 36 ay vadeye kadar ve 3 ay ertelemeli kredi imkanı sağlanmaktadır.