Yapı Kredi Bankası banka hesabı olan vatandaşlar dikkat! 4 gün içinde banka işlem yapmanız için size süre verdi...

Yapı Kredi Bankası son zamanlarda bireysel tüketici kredisi kampanyaları ile birlikte ön sıralarda yer almaya devam ediyor. Yapı Kredi Bankası resmi internet sitesi üzerinden yapılan yeri duyurular da başvurularını gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar için belirtilen şartlara göre hızlı bir şekilde Kredi ödemeleri ödenecek. Banka müşterisi olan vatandaşların banka şubelerine gitmeden de internet bankacılığı uygulamaları üzerinden alabilecekleri bu kampanyalarda özellikle banka müşterisi olan vatandaşlara 4 gün içerisinde Kredi ödemeleri gerçekleştirilerek 40.000 TL'ye kadar kredi işlemleri yapılacaktır.

Yapı Kredi Bankası ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak isteyen vatandaşlar için yapılan kampanyada nakit kredi ödemelerinden faydalanabilmeleri için hemen aynı gün içinde işlem yapılacağı ve nakit kredileri hesaplarına yatıracağını açıkladı. Acil ihtiyaç kredisi kampanyasına katılarak başvurularını gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar için yapılan Bu işlemlerde nakit kredi ödemelerinden faydalanmak isteyen kişilere 3 ay ertelemeli ve 36 ay vadeli ihtiyaç kredisi ödemesi uygun faiz oranları ile birlikte verilmektedir.

Yapı Kredi Bankası 4 gün içinde ihtiyaç kredisi kullanacak olan kendi vatandaşlarına cep telefonları üzerinden SMS atarak da Kredi imkanı sunacak. Yapı Kredi Bankası üzerinden 4 gün içinde başvuru yapacak olan vatandaşlar cep telefonları üzerinden SMS atarak Kredi başvurularını gerçekleştirmek istiyorlarsa bireysel t.c kimlik aylık gelir ve doğum tarihini yazarak bu mesajı 44 11 numarasına göndermesi durumunda ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmuş olacaktır.

Yapı Kredi Bankası üzerinden 4 gün içinde yapılacak olan başvurular sonrasında Kredi ödemeleri uygun faiz oranları ile birlikte verilmesi durumunda ihtiyaç kredisi ödemelerinden faydalanacak olan kişilere 3 ay ertelemeli 50.000 TL kredi 36 ay vadeli olarak gelir belgesiz verilecektir.